Cameroun: Inquiétudes dans le grand-nord - Les élites pro-Biya face aux défis de la campagne 2025

Dans une révélation surprenante, le journaliste Guibai Gatama rapporte les préoccupations croissantes des élites du Grand-Nord camerounais, traditionnellement fidèles au président Paul Biya, concernant la campagne électorale de 2025. Ces inquiétudes mettent en lumière les défis complexes auxquels la région est confrontée et soulèvent des questions sur l'avenir politique du Cameroun.

Selon Gatama, ces élites, habituellement en première ligne pour soutenir le président Biya, se trouvent aujourd'hui dans une position délicate. Leurs préoccupations portent sur plusieurs aspects cruciaux du développement et de la sécurité dans le Grand-Nord, remettant en question leur capacité à mener une campagne efficace pour le président sortant.

L'un des principaux sujets d'inquiétude est la sécurité. Alors que le discours précédent était axé sur la paix, la région fait face aujourd'hui à des menaces sérieuses, notamment les activités de Boko Haram et les enlèvements. Cette situation compromet l'argument de la stabilité, longtemps utilisé comme pilier des campagnes pro-Biya dans la région.

Le développement des infrastructures est un autre point de friction majeur. Les élites soulignent l'abandon apparent de projets routiers stratégiques, tels que les axes Ngaoundéré-Garoua et Mora-Kousseri. Ce constat contraste fortement avec l'avancement des travaux routiers dans d'autres régions du pays, alimentant un sentiment de marginalisation.

Les problèmes d'accès aux services de base comme l'eau et l'électricité sont également mis en avant. Ces carences, couplées aux difficultés d'accès aux concours administratifs, créent un sentiment de frustration parmi la population du Grand-Nord. Les élites expriment leur désarroi face à l'absence de solutions concrètes malgré les nombreuses doléances exprimées.

Cette situation met en lumière les défis auxquels le gouvernement de Paul Biya est confronté dans sa gestion du développement régional. Le Grand-Nord, région stratégique du Cameroun, semble souffrir d'un déficit d'attention et d'investissements, ce qui pourrait avoir des répercussions significatives sur le plan politique.

La révélation de ces inquiétudes par Guibai Gatama soulève des questions importantes sur la stratégie électorale du parti au pouvoir dans le Nord. Comment ces élites, pivots traditionnels de la campagne de Biya dans la région, pourront-elles convaincre l'électorat face à ces défis non résolus ?

Cette situation pourrait potentiellement remodeler le paysage politique du Cameroun. Si les préoccupations du Grand-Nord ne sont pas adressées de manière satisfaisante, cela pourrait entraîner un changement dans les allégeances politiques de la région, historiquement favorable à Paul Biya.

Le gouvernement camerounais se trouve donc face à un défi de taille : répondre rapidement et efficacement aux besoins de développement et de sécurité du Grand-Nord pour maintenir son soutien politique. Cela implique non seulement des investissements en infrastructures mais aussi une stratégie globale pour lutter contre l'insécurité et améliorer les conditions de vie des populations locales.

Pour les observateurs politiques, cette situation met en évidence la nécessité d'un dialogue ouvert entre le gouvernement central et les régions. Elle souligne également l'importance d'une approche de développement plus équilibrée et inclusive à l'échelle nationale.

La campagne 2025 s'annonce donc comme un moment crucial pour l'avenir politique du Cameroun. Elle pourrait être l'occasion d'un réajustement des priorités nationales et d'une redéfinition des relations entre le pouvoir central et les régions.

En conclusion, les révélations de Guibai Gatama mettent en lumière les défis complexes auxquels le Cameroun est confronté à l'approche des élections de 2025. Elles soulignent l'urgence d'actions concrètes pour répondre aux attentes des populations du Grand-Nord en matière de développement et de sécurité. L'avenir politique du pays dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à relever ces défis et à maintenir la cohésion nationale face aux disparités régionales croissantes.