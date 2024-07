Ile Maurice: Tenues officielles des athlètes mauriciens pour les JO de Paris - Commentaires fleuris des internautes

Les tenues officielles que porteront nos athlètes mauriciens lors des JO de Paris ont été dévoilées durant la semaine écoulée.

Si les rétines de certains ont subi des dommages irréversibles, selon leurs dires, en raison de la «mocheté» et du «manque d'originalité» des tenues en question, d'autres estiment que «ça passe» et que fleurs et feuilles représentent bien notre île tropicale colorée... Ci-dessous quelques-uns des commentaires laissés par les internautes sur «lexpress.mu». Prière de noter que certains ont été légèrement modifiés pour faciliter la compréhension.

Ismael Chanel

Si vraiment zot ti envie représente île Maurice avec zot ban tenu...Ti bizin met un ti pié kari poulet lor chemise-la ou enn pié fruit-à-pain.

Denmamode Parvin

Ahhh! Est-ce que coloré veut dire même tenue (chemise à fleurs) pour danser le séga, et pour représenter Maurice dans une compétition sportive internationale ? Un minimum de recherche ou frapper à une bonne porte aurait pu sauver la face.

Cedrick Antoine

J'aime bien, ça représente notre île colorée, ceux de l'extérieur savent quand on parle de Maurice c'est une destination de vacances et le reste j'suis sûre que nos athlètes vont se donner à 100 %.

%

Ze Maourw

Franchement, si c'est pour faire de la figuration, on s'en fiche un peu... On aurait pu produire des résultats si les gouvernements successifs avaient investi dans le sport, mais bon, on est au point 0, pas comme la Jamaïque.

David Stafford

Je n'ai pas compris le ministère des Sports. Peut-on savoir à quel créateur de mode ou styliste ils ont fait appel pour la tenue officielle de Maurice ? Avec tous les talents que nous avons comme créateurs de mode, ils ont choisi une chemise comme chez Marlon (rien contre Marlon, mais frère, on va à Paris, ville de la mode, juste pour info hein). Personne dans le comité n'a fait de recherche ? Avez-vous vu les tenues officielles de la Mongolie ?

Franchement, Maurice aurait pu faire mieux que de prendre une chemise moche avec des monstera et un pantalon grenat comme si c'était l'uniforme du collège DAV ! Nous avons des artistes comme Vaco et d'autres, pourquoi ne pas prendre une peinture de Vaco et l'utiliser sur un costume ? Ou un gilet pour les filles ? Ou encore une représentation de notre paille-en-queue comme broderie sur la poche ? Il y a tellement d'idées ! Il ne manque plus qu'un gros dodo comme chapeau sur leur tête !

Francoise L Patel

Manque total d'imagination; aux responsables de «l'uniforme» de nos athlètes, ont-ils approuvé cette cacophonie ? Au bazar central on aurait trouvé mieux que ça. Triste de voir à quel point le ministre des Sports s'en fout carrément de nos athlètes. Enfin, une honte pour l'île Maurice.

Emilie Minator

Si ces fleurs-là représentent bien l'île, pourquoi on ne voit personne en porter au quotidien comme les Haïtiens qui portent la fleur de tiare tous les jours pour toutes les fêtes, les cérémonies ? Trêve de plaisanterie ! Le ministre des Sports doit une explication à la population ; qui a conçu ces vêtements, d'où vient cette surprenante idée de mettre des «mama feyaz (...) lor enn semiz» et dire voilà ça représente l'île Maurice ? Quelle belle connerie.

Jacqueline SF

Textile was/ is one of the main pillars of our economy. We developed competency and skills in the area. It's very sad to see this since it is not at all representative of all the talent we have. The monstera is not one of our icons. Have you seen the uniforms of team Bangladesh ?

Vick Jootun

P al fer defilé la mode laba kisa ? Bann ki p riyé la mo dir zot kas 1 poz devant zot tv aplaudi kan Mauriciens amène médail et continié riyé zot pou res toultemp 1 pas derière mem. Banla in al JO twa ki to p fer ? Kas 1 poz fer palab. Riyé mem. Alé Maurice bonne chance a tou ban atlet.

Jemilla Gy

C'est pas zis enn question glacée ek zoli linz mais franchement zot ti cav fr enn zeffort get kalite sa pantalon-la frere, li même pas bien taillé pour la fille. Kisisa zot dépens par millions dans ban futilité, sa ban dimun la pe ale représente pays-la, fer enn zeffort matelot.

Stella Delmage

Moche. Banal. Pas au niveau de l'occasion mondiale. On aurait pu faire mieux... Dommage.

Chaya Gopal Jagtap

The boy outfit and the girl outfit are not even matching to look like a team coming from Mauritius.

Mariolenda Bégué

C quoi ça ?? Pfff. Helo les enfants des collèges peuvent trouver mieux. L'horreur

Nathalie Momine Chung

Ah ouii publié aussi ki mo p dire, ki zte plis ene chantere sega des années 80 ou kma dire bane p al participe dans régat, merci. Pas blié hein !

Les tenues officielles que porteront d'autres athlètes pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques :