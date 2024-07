Somalie: La Turquie devrait déployer des navires de guerre au large du pays pour protéger une exploration pétrolière

La Turquie devrait prochainement déployer des navires de guerre au large de la Somalie pour protéger une opération d'exploration pétrolière offshore dans le cadre d'un accord signé avec Mogadiscio.

Des navires de guerre turcs au large de la Somalie ? C'est le sens d'une motion déposée par le président Recep Tayyip Erdogan au Parlement turc et dont l'adoption ne fait guère de doute. Cette initiative fait suite à un accord de coopération en matière économique et de défense conclu entre la Turquie et la Somalie en février.

La motion présentée au Parlement turc autorise le chef de l'État à déployer pendant deux ans des forces armées en Somalie, notamment dans ses eaux territoriales. Selon le texte de la motion, celle-ci répond à une demande du gouvernement somalien et doit permettre de l'aider à lutter « contre le terrorisme et les autres menaces » et se réfère directement à l'accord de défense signé en février. En vertu de cet accord, la Turquie, membre de l'Otan et proche alliée de la Somalie, l'aidera à défendre son littoral et à reconstruire ses forces navales.

Selon des médias turcs, les navires de guerre pourraient aussi avoir pour mission de protéger les bateaux de la compagnie pétrolière publique (TPAO). Dans le cadre d'un accord signé le 18 juillet entre Ankara et Mogadiscio, la Turquie va en effet mener des missions d'exploration de gaz naturel et de pétrole dans les eaux somaliennes en y déployant « fin septembre ou début octobre » son navire de recherche Oruç Reis.

Selon le ministre Alparslan Bayraktar, un accord « d'exploration et de production d'hydrocarbures » a été signé entre les deux pays, prévoyant des forages dans trois zones de 5000 km2 chacune. « La Turquie aura une licence exclusive pour explorer et produire du pétrole ici, lorsque, inchallah, nous le trouverons », a ajouté le ministre.

Les liens de la Turquie avec la Somalie ont évolué ces 13 dernières années d'un soutien humanitaire à un partenariat étroit en matières économique et sécuritaire. La Somalie abrite déjà la plus grande base militaire turque à l'étranger.