Maroc: Campagne médicale pluridisciplinaire au profit de 1.800 pensionnaires de la prison locale d'Ain Aicha à Taounate

Taounate — Quelque 1.800 pensionnaires de la prison locale d'Aïn Aïcha à Taounate ont bénéficié des prestations d'une campagne médicale pluridisciplinaire, organisée samedi par la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus (Centre d'accompagnement et de réinsertion des détenus à Fès).

Cette initiative, organisée en partenariat avec la délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), la Fondation "Addaraj" des oeuvres sociales et caritatives relevant du Club Royal Motos et la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Taounate, vise à améliorer les soins et les prestations de santé pour les pensionnaires de cet établissement pénitentiaire.

Organisé sous le slogan "Le renforcement de l'offre sanitaire est un pilier essentiel de la réinsertion", cette campagne médicale a comporté 3.613 examens pour toutes les tranches d'âge, y compris les mineurs, les femmes et les détenus de nationalités africaines, sous la supervision de 25 médecins dans plusieurs spécialités, en plus du personnel de santé de l'établissement.

Les spécialités de cette action portent sur la dentisterie, l'ophtalmologie, la médecine cardiovasculaire, la dermatologie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL), l'urologie, l'endocrinologie, la gastro-entérologie, la médecine interne, la gynécologie et l'obstétrique, la psychiatrie, le développement personnel, le soutien psychologique et la médecine générale.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus (Centre d'accompagnement et de réinsertion à Fès), Kamal El-Ouariti a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie intégrée de la Fondation visant à améliorer les conditions de vie de la population carcérale et à rapprocher les services de santé de détenus, notant que 1.800 détenus, y compris des femmes et des mineurs, ont bénéficié de ses services.

Pour sa part, le directeur de la prison locale d'Aïn Aïcha à Taounate, Khalid Ezzine, a affirmé que cette campagne médicale a permis aux détenus de bénéficier d'examens médicaux pluridisciplinaires et de recevoir gratuitement des médicaments.