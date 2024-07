Ghana: Attaf s'entretient à Accra avec le président de la commission de l'UA

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf s'est entretenu, samedi à Accra (Ghana), avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, indique un communiqué du ministère.

"La réunion a permis d'échanger les vues et les analyses sur la situation dans les foyers de crises et de conflits, ainsi que les menaces à la paix et à la sécurité dans le continent africain, et d'examiner les principales questions ayant trait aux défis et aux enjeux politiques, économiques et de développement sur la scène continentale", précise le communiqué.

Les deux parties ont également examiné "plusieurs questions liées aux échéances prévues sur le plan interne au niveau de l'UA, et externe entre l'UA et ses partenaires internationaux", conclut le communiqué.