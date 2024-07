En basket, le Soudan du Sud affrontait samedi à Londres les États-Unis pour un match de préparation olympique entre les deux équipes qui s'affronteront dans 9 jours en phase de poule puisque pour la première fois de son histoire, le Soudan du Sud s'est qualifié pour les Jeux.

Dans une O2 Arena acquise à la cause des stars américaines et face aux poids lourds de cette team USA, les Sud-Soudanais n'ont pas démérité. Ils ont tenu tête pendant longtemps avant de s'incliner 100 à 101 face à l'équipe américaine.

En menant 100 à 99 à la fin du dernier quart-temps avec 20 secondes à jouer, ils y auront même cru jusqu'au bout. Mais ce samedi soir, ce n'était pas tant le résultat qui était le plus important puisque Wenyen Gabriel et ses coéquipiers ont rendu les leurs fiers et impressionné le coach américain Steve Kerr.« Quand on voit tous les obstacles qu'ils ont franchis, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont une équipe pleine de talents et leur histoire est vraiment incroyable », a-t-il déclaré.

À 6 000km de Djouba et de sa guerre qui a fait 400 000 morts, les Bright Stars incarnent l'espoir de toute une génération de ce que pourrait être leur pays en temps de paix et de ce qu'espèrent aujourd'hui les jeunes sud-soudanais. « Mes parents sont arrivés ici en tant que réfugiés, ma vie a été difficile au Soudan du Sud. Donc pour moi c'est quelque chose qui apporte de la joie, qui nous rend fier, c'est un sentiment merveilleux », estime une jeune femme de la diaspora.

%

« C'est peut-être l'année la plus importante de notre histoire depuis l'indépendance. Lorsqu'on vient d'un pays qui est aussi divisé, le basketball pour nous, c'est plus qu'un sport, ça unit tout un peuple », déclare un autre.

« Le basket est mondial, il n'y a pas un seul endroit au monde où on ne regarde pas de basket, c'est une chance. Ce sport rapproche les gens et nous unit comme frères et soeurs. Le basket peut vous emmener là où vous ne l'auriez jamais soupçonné », a réagi de son côté LeBron James.

Dans moins d'une semaine, les Bright Stars seront aux Jeux olympiques de Paris pour marquer un peu plus l'histoire de leur sport et de leur pays. L'entrée en lice du Soudan du Sud aux JO, elle, se déroulera à Lille, dans le nord de la France. Elle jouera contre dimanche prochain contre Porto Rico avant la revanche contre les États-Unis.