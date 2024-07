Sénégal: Clôture d'une compétition sur l'accès aux données du secteur extractif à l'UGB

Saint-Louis — Le club "Ohada" de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), a organisé samedi, la finale de la compétition universitaire sur l'accès aux données du secteur extractif au Sénégal, a constaté l'APS.

L'amphithéâtre de l'Unité de formation et de recherche Civilisations, religions, arts et communication (UFR- CRAC) a abrité la finale de cette compétition de joutes oratoires.

"Nous avons organisé une compétition sur l'accès aux données du secteur extractif, qui a regroupé dix unités de formation et de recherche (UFR) et instituts de l'UGB et d'autres instituts en dehors l' université", a déclaré le président du club "Ohada", Ali Ousmane Hafiz, en marge de la finale.

"Le projet vise à mettre la classe universitaire mais surtout les étudiants au coeur des enjeux qui touchent le secteur extractif", a expliqué M. Hafiz par ailleurs, juriste d'affaires et chercheur en gouvernance du secteur extractif.

Mamadou Yéro Baldé, chef du projet "Seytou Momel" de l'USAID/TRACES, a salué la pertinence de ce partenariat dont l'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir accès aux informations certifiées du secteur extractif.

"On est là aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat particulier et nous devons tout faire pour que les étudiants de l'UGB puissent avoir accès à des informations fiables, des informations à jour dans le cadre de la compétition sur l'accès aux données du secteur extractif", a-t-il fait valoir.

%

"Le Sénégal à l'ère des hydrocarbures : une bénédiction ?", est le thème de la finale remportée par l'Unité de formation et de recherche Lettres et sciences humaines (UFR LSH) devant celle des Sciences juridiques et politiques (UFR SJP).

La directrice de la communication et du marketing de l'UGB Khady Niang Diop, le président de la section sénégalaise de la coalition "Publiez ce que vous payez" Papa Fara Diallo entre autres personnalités, ont pris part, à cette cérémonie.

L'objectif général visé par cette compétition, selon un document, est de sensibiliser et d'impliquer les étudiants, les universitaires, les jeunes et des femmes dans les questions cruciales de gouvernance de l'industrie extractive, les positionnant ainsi comme des acteurs clés pour l'avenir de la société civile.

Cette compétition, organisée dans le cadre du programme TRACES (Transparence et Redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal), est une initiative majeure visant à promouvoir la transparence et la redevabilité dans les industries extractives sénégalaises, indique un document de presse.