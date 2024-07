Afrique: L'Angola accueille la plus grande foire flottante du livre au monde

Luanda — La plus grande foire flottante du livre au monde sera ouverte au public pour la première fois du 27 juillet au 1er août de cette année en Angola, avec l'accostage du navire Logos Hope au port de Luanda, a appris samedi l'ANGOP.

Selon un communiqué, la bibliothèque fluctuante sera ouverte au public tous les jours de 10h00 à 20h00, sauf le dimanche, de 13h00 à 20h00. Au cours de l'événement, plus de cinq mille livres de différents domaines, notamment la science, les sports, les loisirs, la cuisine, les arts, la médecine, les langues et la foi, seront exposés et vendus à des prix abordables.

« Avec des titres pour enfants, des textes académiques, dictionnaires, atlas et bien d'autres domaines, la foire du livre est un événement qui peut plaire à toute la famille», selon le document Logos Hope compte sur l'appui d'environ 350 bénévoles de 65 nationalités et l'objectif principal est de partager des connaissances, de porter de l'aide et de l'espérance. La source précise que l'accès à l'événement se fera par l'achat de billets au prix de 500 kwanzas, l'entrée est gratuite pour les enfants de moins 12 ans et les adultes de plus de 65 ans. Après l'Angola, le navire se rendra au Ghana.