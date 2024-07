Angola: Le gouvernement met à disposition plus d'un milliard de dollars sur le marché des changes

Luanda — Le ministère des Finances a mis à disposition, depuis janvier dernier jusqu'à aujourd'hui, un total d'un milliard 419 millions 829 mille 603 dollars américains, qui ont été vendus aux 22 banques commerciales opérant sur le marché angolais.

Dans une déclaration envoyée à l'Angop, le département ministériel précise que, malgré les difficultés financières, le gouvernement angolais injecte des devises sur le marché des changes. Le ministère des Finances souligne également que les 22 banques présentes sur le marché angolais ont eu accès aux ventes réalisées, avec des opérations centrées sur le soutien à la production agricole, dans le cadre des mesures de stimulation de l'économie promues par l'agenda économique de l'Exécutif, en tenant compte, autant que possible, aux autres besoins du marché.

Les institutions financières qui ont bénéficié de ces monnaies étaient BNA, BFA, BAI, BIC, BCI, BPC, BMA, BCGA, BCA, BNI, Standard Bank de Angola, Banco de Crédito do Sul, Banco Keve, Banco de Investimento Rural, Banco Valor, Banco Yetu, Finibanco Angola, Banco Sol, Standard Chartered Angola, Bank Of China Limited Luanda Branch, Banco Comercial do Huambo et Banco de Desenvolvimento de Angola.

Le document indique que les informations sur les ventes réalisées par le Trésor national seront publiées trimestriellement sur le portail du ministère des Finances. Selon le communiqué, ces éclaircissements font suite à un éditorial publié vendredi dernier dans un hebdomadaire du pays, qui remettait en question la libre concurrence sur le marché des changes, en faisant référence à l'existence d'une prétendue protection du Trésor national pour certaines banques dans l'accès aux devises.

Selon le ministère des Finances, ces informations sont sans fondement, elles sont fausses. Ce département ministériel reconnaît et valorise le bon travail de la presse nationale et s'est dit conscient que le journalisme doit toujours être guidé par la vérité, en utilisant des sources d'information crédibles. C'est pourquoi le Ministère des Finances exprime, une fois de plus, sa totale volonté de collaborer et de fournir des informations fiables à la presse et réitère la garantie de son engagement total dans la gestion transparente et responsable des ressources publiques.