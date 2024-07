Angola: Le MPLA déplore la mort du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a exprimé samedi sa profonde douleur et sa consternation suite au décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, survenu vendredi, des suites de maladie.

Dans un message de condoléances auquel l'Angop a eu accès, la femme politique considère que le défunt était un éminent homme politique qui a adhéré au Parti communiste dans sa jeunesse, ayant occupé plusieurs postes de grande responsabilité, notamment au niveau de l'État, le poste de Président de la République.

Luísa Damião a souligné qu'au niveau du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong a été élu secrétaire général trois fois de suite, poste qu'il a occupé "avec brio et dévouement jusqu'à sa mort".

En raison de ses qualités, Luísa Damião considère que sa disparition physique constitue une « perte irréparable » et laisse un grand vide au sein du parti et de l'État, ainsi que parmi le peuple vietnamien et les amoureux de la paix et du progrès social dans le monde.

"Pour ce malheureux événement, en ce moment douloureux, au nom de la direction du MPLA, de ses militants et partisans, nous nous inclinons devant la mémoire de Nguyen Phu Trong et exprimons au Parti communiste du Vietnam et à la famille endeuillée, nos plus sincères condoléances", conclut le message.