Afrique: L'Angola et le Rwanda réitèrent l'approfondissement des consultations politiques

L'Angola et le Rwanda ont réitéré samedi, à Accra, leur engagement à approfondir les consultations politiques.

L'intention a été exprimée lors de la rencontre entre le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, Oliver Nduhungireh, en marge de la sixième réunion semestrielle de coordination de l'UA, qui a lieu dimanche. Au cours de la réunion, les deux ministres ont analysé des questions d'intérêt bilatéral, régional et international.

Les ministres Téte António et Olivier Nduhungirehe se sont exprimés le 15 juillet, à l'occasion de la réunion ministérielle virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, tenue sous le thème « Le rôle de la médiation et de la réconciliation dans la résolution des conflits dans la région de l'est de la RDC - Les processus de Luanda et de Nairobi ».

Cet événement a été présidé par l'Angola, en tant que président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois de juillet 2024. Malgré cela, il s'agissait de la première rencontre entre le ministre Téte António et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, depuis son investiture par le président Paul Kagame, en remplacement de Vicent Biruta.