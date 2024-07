Afrique: Le Chef de l'État angolais discute de la coopération avec son homologue djiboutien

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a abordé dimanche, à Accra (Ghana), le renforcement des relations bilatérales avec son homologue du Djibouti, Ismail Omar Guelleh. La réunion a eu lieu en marge de la 6ème réunion de coordination semestrielle entre l'UA, les communautés économiques régionales et les États membres, en vue de renforcer l'intégration régionale.

L'Angola et Djibouti ont signé, en février de cette année, à Addis-Abeba, en Ethiopie, les trois premiers instruments juridiques, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il s'agit du Mémorandum d'entente sur les consultations politiques, de l'Accord sur l'exemption de visa pour les porteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi que l'Accord général de coopération économique, technique, sociale et scientifique.

Avec une population estimée à 1,121 millions d'habitants et une superficie de 23 mille kilomètres carrés, Djibouti est situé dans la Corne de l'Afrique et est un pays où le français et l'arabe sont majoritairement parlés.