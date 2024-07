Angola: Le gouvernement veut améliorer l'image de la ville de Dundo

Dundo — Le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, a chargé ce samedi la nouvelle gouverneure de la province de Lunda-Norte, d'accorder une attention particulière à l'assainissement de base et à la requalification de Dundo, pour améliorer l'image de cette ville.

Le gouverneur a fait cette recommandation lors de la présentation de la nouvelle gouverneure de cette province, Filomena Aires, soulignant que le même défi doit s'étendre aux sièges des neuf autres municipalités de Lunda-Norte. « Nous devons améliorer immédiatement l'image de la ville de Dundo, car elle est la carte de visite de Lunda-Norte, et ce défi nécessite également la participation de tous les citoyens, notamment sur la question de l'assainissement de base », a-t-il souligné.

Dionísio da Fonseca a souligné que le défi du développement de Lunda-Norte n'est pas individuel, il faut un travail collectif et fondamentalement la participation de la classe d'affaires, des églises, des autorités traditionnelles et de la société civile en général. D'autre part, il a recommandé au nouveau gouvernement de Lunda-Norte de travailler en permanence avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre l'exploitation illégale des diamants.

"Nous ne pouvons pas continuer à avoir un Etat absent de ce processus. Nous devons mener une lutte acharnée, avec le soutien des forces de défense et de l'ordre intérieur, contre l'exploitation des diamants, car elle représente un danger pour le développement économique du pays", a-t-il déclaré.

Il a demandé aux membres du gouvernement, aux représentants de la société civile, aux hommes d'affaires et aux universitaires d'aider la nouvelle gouverneure avec des idées innovantes, à élaborer un plan de développement réalisable.

La province de Lunda-Norte compte dix municipalités, à savoir Chitato, Cambulo, Capenda Camulemba, Cuilo, Cuango, Caungula, Lucapa, Lóvua, Lubalo et Xá-muteba, et a une population de plus d'un million d'habitants. La nouvelle gouverneure de Lunda-Norte, Filomena Aires, remplace Deolinda Satula Vilarinho (2022-2024).