Congo-Kinshasa: Aucune femme au sein du nouveau gouvernement provincial du Maniema

Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankubi a publié, samedi 20 juillet, son gouvernement composé de dix membres. Aucune femme n'y figure.

Ali Kyamasa Willy va chapoter le ministère provincial des finances, hydrocarbures, numériques, coopération, décentralisation, relations avec l'assemblée provinciale, communication, médias et porte-parole du gouvernement. Lawamo Selemani Taylor est nommé ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières.

Le ministère des mines, énergie et industrie est placé sous le lead de Damien Bin Djuma, tandis que Kasongo Wamuya Georges, s'occupera du ministère de la justice, droits humains, économie et commerce. Mulungula Useni Kajol prend quant à lui les rênes du ministère de l'éducation, de la fonction publique et de l'emploi est occupé.

Docteur Kingombe Tchomba Alexis est nommé ministre de la santé publique, affaires sociales et actions humanitaires, jeunesse, sport, loisirs, culture et art, genre et famille. Oleko Lungundu Selemani va gérer le ministère du budget, transport et voies de communication, plan et portefeuille.

Budia Multon Dieu- Merci est affecté au ministère des travaux publics, infrastructures, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Francis Masumbuko Lutaka va diriger le ministère des affaires foncières, environnement et le tourisme. Assani Somwe Bin Tchoma est nommé ministre de l'agriculture, du développement rural, pêche et entrepreneuriat.