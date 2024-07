Angola: Le pays aux célébrations du triomphe de la révolution nicaraguayenne

Luanda — L'Angola a participé vendredi, à Managua, aux célébrations du 45ème anniversaire du triomphe de la Révolution populaire sandiniste survenue au Nicaragua sous l'égide du Front sandiniste de libération nationale.

La délégation angolaise a été dirigée par l'ambassadrice d'Angola à Cuba et non-résidente au Nicaragua, Maria Cândida Teixeira. Au cours des festivités auxquelles ont participé plus de 700 délégations du monde entier, la diplomate angolaise a fait part, au Président nicaraguayen Daniel Ortega, de la solidarité, de l'admiration et du respect des Angolais pour la révolution populaire sandiniste et l'héroïsme de son peuple.

Le 19 juillet est une fête nationale au Nicaragua et est célébrée depuis 1980, date à laquelle il a été décrété par le premier gouvernement sandiniste (1979-1990) pour commémorer le renversement du régime d'Anastácio Somoza Debayle. La famille Somoza a gouverné le Nicaragua comme une dynastie entre 1934 et 1979.

Avant cette époque, d'autres membres de la famille dirigeaient le Nicaragua pendant de nombreuses années. Leur influence a dépassé leurs 44 années cumulées de présidence de facto, car ils étaient au pouvoir derrière les autres présidents de l'époque grâce à leur contrôle sur la Garde nationale. Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Nicaragua ont été officiellement établies le 6 septembre 1979.

En mai de cette année, les deux pays ont signé à Managua, capitale du Nicaragua, des accords d'exemption mutuelle de visa, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques, ainsi qu'un accord général de collaboration économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux gouvernements. Situé entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale connu pour ses paysages impressionnants comprenant des lacs, des volcans et des plages.