Soudan: La justice entend affronter la milice rebelle FSR via les tribunaux internationaux

Le ministre de la Justice, Dr. Muawiyah Osman a révélé l'intention de son ministère d'affronter la milice rebelle Forces de Soutien Rapide (FSR) et de la poursuivre à travers les forums et les tribunaux internationaux.

Le ministre a déclaré dimanche lors de sa rencontre avec le gouverneur de Kassala, Maj-Gen. Al-Sadiq Lazraq, dans le cadre de sa visite dans l'État, accompagné du sous-secrétaire Mme. Howaida Ali que sa visite à Kassala intervient dans le cadre du projet du ministère de visiter les États pour connaître le fonctionnement de leurs services juridiques, en plus de discuter des moyens d'étendre la coopération et la coordination entre le ministère et les États fédérés.

Pour sa part, le gouverneur a salué la visite du ministre et de la délégation qui l'accompagnait et a donné des éclaircissements sur la situation générale de l'État en termes de sécurité et sur l'accueil par l'État d'un grand nombre d'arrivées en provenance des États touchés par la guerre et le les services qui leur sont fournis, ainsi que les dispositions en cours pour préparer un certain nombre de sites alternatifs d'hébergement au lieu des écoles, en soulignant la coopération de l'État avec le département juridique et en surmontant tous les obstacles confrontés.