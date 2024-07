Madagascar: Airtel Madagascar - Sponsor officiel du festival des deux roues

L'un des événements majeurs du début du mois d'août prochain sera aussi le festival des deux roues. Airtel Madagascar sera de la partie, en tant que sponsor officiel.

Une occasion de plus pour l'opérateur de démontrer son engagement sociétal dans tous les domaines.

Sécurité routière

Ce festival qui en est à sa première édition aura lieu les 3 et 4 août prochains au CCI Ivato. Elle est dédiée à la sécurité routière et la responsabilité sociétale. Portant sur le thème : « sécurité routière et responsabilité », le festival deux roues vise en effet à sensibiliser les motards et le grand public aux enjeux de la sécurité routière. En tant que sponsor officiel, Airtel Madagascar s'engage ainsi à encourager un changement positif à travers la promotion d'une conduite responsable parmi les passionnés de moto.

« Chez Airtel, nous croyons fermement que chaque motard, chaque club, et chaque association peut devenir un acteur de changement, contribuant à la réduction des accidents et à la promotion d'une conduite responsable. En unissant nos forces, nous pouvons créer une société solidaire, où chaque individu se sent valorisé et soutenu », a indiqué Julie Raharilalao, directrice marketing d'Airtel Madagascar, lors d'une conférence de presse donnée vendredi dernier à son siège à Alarobia.

En tant que sponsor officiel, Airtel Madagascar prendra en charge la communication autour de l'événement, assurant une large diffusion et une sensibilisation accrue.

Droits des enfants

Mais le festival des deux roues ne n'arrêtera pas juste après cet événement. En effet, l'objectif à moyen terme est d'apporter un soutien aux enfants des détenus. Une partie des bénéfices de l'événement sera consacrée à cette cause, offrant ainsi un soutien vital et des opportunités d'avenir à ces enfants.

Cette action est en cohérence avec l'atteinte des objectifs de donner aux enfants leurs droits fondamentaux. « Tous les enfants ont les mêmes droits, peu importe leur origine ethnique, leur couleur de peau, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques, leur situation sociale. La protection des enfants contre toutes formes de discrimination doit aussi être assurée », selon toujours Julie Raharilalao. « Dans cet esprit, Airtel place les enfants, la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Raison pour laquelle nous sommes fiers de contribuer à cette initiative qui reflète nos valeurs de responsabilité et d'engagement », a-t-elle poursuivi.

Le festival des deux roues prévoit de rassembler plus de 30 000 acteurs de l'écosystème moto, allant des passionnés et des clubs actifs aux fédérations et associations résidant à Madagascar. L'événement cible également les professionnels, les ministères engagés, les entités publiques et privées, ainsi que les partenaires de l'événement. Un événement qui arrive à point nommé, en cette période de grandes vacances.