Madagascar: Taekwondo - L'ancien président sous le feu des accusations

Un récent article a soulevé une vive controverse au sein de la communauté taekwondoïste malgache, révélant des allégations contre l'ancien président de la Fédération Malgache de Taekwondo (FMTKD).

Suite à l'article relatant l'éviction du taekwondo lors de l'assemblée générale du Comité olympique malgache (COM) et à la réaction de l'actuel président de la FMTKD, ce dernier a apporté des précisions : « L'ancien président de la FMTKD a emprunté à plusieurs personnes du milieu du taekwondo français de fortes sommes d'argent en France, où il travaille et réside.

En janvier 2020, il a emprunté une énorme somme au président du club de Taekwondo de Clamart, mon club français ainsi que celui de ma fille Sahondra. Je suis moi-même athlète et arbitre. Cet ancien président est très gentil, mais il va seulement causer des ennuis. Je vais vous montrer quelques pièces pour que vous les preniez en photo, près de 1700 €... L'ancien président a été condamné avec des dommages et intérêts... Des policiers, accompagnés d'un huissier de justice, lui ont notifié la plainte pénale et l'audience pour l'exequatur.

Nous ne sommes absolument pas étonnés qu'il n'ait pas répondu à la convocation de la police pour être entendu et qu'il ne soit pas venu ni n'ait envoyé personne pour le représenter au tribunal de première instance. Pas plus qu'il n'ait interjeté appel. La condamnation est donc définitive ». Cette affaire a jeté une lumière crue sur les pratiques de gestion au sein de la FMTKD et a suscité des inquiétudes quant à la transparence et à l'intégrité de ses anciens dirigeants.

Pour l'instant, l'ancien président de la FMTKD n'a pas fait de commentaire public sur les accusations portées contre lui.