Madagascar: Football PFL - Dato FC et KFCA relégués en deuxième division

Déceptions et espoirs brisés à la fin de saison de la PFL pour l'équipe de Dato FC Farafangana et KFCA Diana.

La saison de la Pureplay Football League (PFL) de Madagascar a atteint son dénouement ce week-end. Après une lutte acharnée pour le maintien dans l'élite, Dato FC et KFCA Diana ont été contraints de descendre en deuxième division, marquant ainsi la fin d'un chapitre difficile pour ces équipes. Dans la conférence Sud, Dato FC de Farafangana a connu une issue malheureuse à l'issue d'un match crucial contre Mama FC.

Après une série de résultats décevants lors des premières journées du match triangulaire, Dato FC se retrouvait dans une position précaire nécessitant au moins un match nul pour assurer son maintien. Malheureusement, Mama FC a surmonté les obstacles et triomphé d'un but à zéro, scellant ainsi le sort de Dato FC. La tension était palpable jusqu'au bout, mais une faute dans la surface de réparation en fin de match a permis à Mama FC de convertir un penalty crucial, envoyant Dato FC en deuxième division.

Les autres clubs de la conférence Sud qui ont assuré leur maintien sont CFFA, Inate FC Rouge et Mama FC, rejoignant ainsi les équipes de tête telles que Disciples FC, champion en titre, Elgeco Plus, Zanakala FC et 3FB Toliara pour la prochaine saison.

Dans la conférence Nord, le sort de KFCA Diana a été scellé lors de la dernière journée face à Ajesaia Bongolava. KFCA Diana, qui avait récemment accédé à la PFL après un titre de champion en deuxième division, espérait se maintenir dans l'élite mais a subi une troisième défaite contre Ajesaia Bongolava, s'inclinant 2-1.

Malgré un autre match de la journée entre Cosfa et Uscafoot, sans enjeu direct pour la relégation, Cosfa a remporté une victoire de 3-1. Les équipes de la conférence Nord qui continueront dans la PFL la saison prochaine sont Fosa Juniors, ASA Diana, AS Fanalamanga, Tsaramandroso, Cosfa, Ajesaia et Uscafoot. Le club champion et le vice-champion de la deuxième division complètent le tableau pour la prochaine saison du championnat de Madagascar.