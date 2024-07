Afrique: Sommet de l'ALM Africa Summit - Une visibilité internationale de plus pour le pays

L'ALM Africa Summit s'est déroulé à Londres les 17 et 18 juillet derniers. Madagascar n'a pas manqué ce rendez-vous avec la présence de la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Parmi les invités d'honneur à cette manifestation, la ministre malgache a participé, en tant que panéliste, à un certain nombre de conférences axées sur le thème « L'Afrique libérée : gérer les perturbations, améliorer les opportunités ».

Une visibilité internationale de plus pour la Grande Île quand on sait que le Sommet ALM Afrique regroupe des décideurs et des dirigeants politiques et commerciaux, des diplomates, des dirigeants de la société civile, des leaders d'opinion notamment sur le continent africain.

Le Sommet offre une plateforme de réseautage, de collaboration et de célébration des réalisations de haut niveau en matière d'innovation, d'entrepreneuriat et de développement à travers le continent. Notons que la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a reçu, durant cet événement, le prix spécial du leadership féminin.