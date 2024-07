Madagascar: Recherche et développement - Formation sur la propriété intellectuelle pour les doctorants

La semaine dernière, une formation sur la protection de la propriété intellectuelle a été dispensée aux doctorants de l'Université d'Antananarivo.

Cette initiative, menée en partenariat avec l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI), a permis à des doctorants issus des 13 Écoles Doctorales de l'université de bénéficier de connaissances essentielles en matière de protection de leurs travaux de recherche.

Selon les organisateurs, cette formation s'inscrit dans le cadre des programmes de valorisation des travaux de recherche soutenus par le projet belge d'appui institutionnel ARES. En offrant cette opportunité, l'OMAPI et le projet ARES visent à renforcer les compétences des chercheurs malgaches en matière de propriété intellectuelle, un élément crucial pour la valorisation et la protection des innovations et des découvertes scientifiques.

Les participants ont pu acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur les différentes formes de propriété intellectuelle, telles que les brevets, les marques et les droits d'auteur, ainsi que sur les procédures de dépôt et de protection de ces droits.

Cette formation représente une étape importante dans le développement des compétences des doctorants et contribue à la promotion de la recherche et de l'innovation à Madagascar.