Soudan: La délégation Gouvernementale aux discussions indirectes confirme son souci de l'acheminement de l'aide humanitaire

Port-Soudan — Le gouvernement du Soudan a envoyé une délégation spécialisée dans les affaires humanitaires pour des discussions indirectes sur les affaires humanitaires à Genève, en réponse à une aimable invitation de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, M. Ramtane Lamamra.

Jeudi 18/07/2024, une dernière séance de discussion directe s'est tenue à Genève entre la délégation du gouvernement du Soudan, dirigée par le commissaire général à l'aide humanitaire, Mme. Salwa Adam Benya, et le bureau de l'envoyé personnel de Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, dirigé par M. Ramtane Lamamra.

Les délégations gouvernementales et internationales ont tenu (11) séances, dont (9) séances au niveau des équipes techniques spécialisées des deux côtés, et les échanges ont eu lieu principalement sur (les axes de l'aide humanitaire) en termes de financement international, évaluation conjointe, priorités, mesures, passages et chemins d'accès humanitaires déterminés part de l'État, ainsi que des solutions durables pour les personnes touchées.

Mme Salwa Adam Benya, chef de la délégation gouvernementale, a déclaré que les discussions ont été caractérisées par une bonne dose de positivité sur laquelle on peut s'appuyer pour normaliser la situation humanitaire dans le pays.

Elle a confirmé que le gouvernement, conformément à ses obligations de faciliter l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin dans les différentes régions du Soudan, indépendamment de leur religion ou de leur race, a accompli ce qui suit au cours des six derniers mois : accorder (1 529) visas d'entrée aux travailleurs des affaires humanitaires provenant d'organisations et d'organismes internationaux, et (10 944) permis et avis de mouvement accordant des exonérations douanières et fiscales et tous les frais sur les importations d'aide humanitaire et de machines, estimés à environ (360 millions de dollars), facilitant l'entrée de centaines de personnes, de camions d'aide humanitaire, dont un certain nombre (542) camions passant par le passage de Tinah, en plus des (60) camions précédemment transférés vers les États du grand Darfour ; Augmenter le nombre de passages de 2 à 9 de 80 % par rapport à ce qu'il était avant, pour acheminer l'aide humanitaire.

À cet égard, nous soulignons que la réponse de la communauté internationale à l'aide humanitaire au Soudan est très limitée par rapport aux besoins réels des personnes dans le besoin parmi les déplacés, les rapatriés, les communautés d'accueil et les réfugiés soudanais dans les pays voisins.

En conséquence, la délégation gouvernementale a appelé la communauté internationale et les donateurs à tenir leurs promesses et obligations envers ceux qui en ont besoin.

La délégation gouvernementale a réitéré son accent, en ce qui concerne le point sur la protection des civils, sur le fait que ce point appartient à la plateforme de Djeddah, signée le 11 mai 2023, qui devraient être pleinement et d'urgence mis en oeuvre conformément au dispositif du paragraphe (3) de la résolution 2736 du Conseil de sécurité.

La délégation gouvernementale a également renouvelé son emphase et son souci de poursuivre son engagement positif auprès des Nations Unies pour alléger les souffrances humaines du peuple soudanais dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan et conformément aux lois, politiques et priorités nationales régissant l'aide humanitaire.

La délégation affirme également son rejet total de la création de toute entité parallèle aux institutions officielles chargées du travail humanitaire. Un communiqué de presse de la délégation a expliqué que, compte tenu de la volonté du gouvernement de remplir ses obligations envers ses citoyens en facilitant l'arrivée de l'aide humanitaire, les milices rebelles ont continué à attaquer, à piller l'aide et à opprimer les civils non armés.

La délégation gouvernementale appelle la communauté internationale à obliger les milices rebelles à mettre en oeuvre les exigences de la Déclaration de Djeddah pour protéger les civils.