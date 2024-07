Afrique: JO 2024 - L'Île-Saint-Denis inaugure la Station Afrique, dédiée aux sports et aux cultures du continent

Les Jeux olympiques de Paris commencent ce samedi 27 juillet. La fan zone appelée la Station Afrique a été inaugurée samedi 20 juillet, entièrement dédiée aux sports et aux cultures d'Afrique. Située à l'Île-Saint-Denis, une petite commune, elle accueille une partie du village olympique. Pendant 23 jours, elle sera animée par des spectacles musicaux et d'autres activités et les habitants pourront y rencontrer des athlètes africains médaillés.

Défilé de drapeaux, danses, musique... Le public part à la découverte de ce nouveau village Station Afrique. « On apprécie, cela fait plaisir de rencontrer toutes les cultures du monde, surtout les cultures africaines et la culture algérienne. C'est de la richesse et je suis fière. Je suis venue avec mes copines et mon fils », raconte une visiteuse. « C'est la première fois que l'on voit station Afrique près de nous. C'est un plaisir. C'est pour ça que l'on est venu dès le premier jour voir les divers pays, les spécialités culinaires ou les produits artisanaux », réagit une autre.

Au détour d'une allée, une sculpture attire les curieux : un moustique géant de 2 mètres de haut et 3 mètres de large tout en bois. L'occasion pour l'association « Zéro palu » de faire de la prévention. « Ici, on est à la station Afrique. Ça va être un peu le lien entre la France, l'île-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis et l'Afrique pendant les Jeux. On a beaucoup de francilien qui vont aller en Afrique en vacances. On sait que beaucoup de personnes reviennent avec des cas de paludisme et donc on voulait déjà faire une prévention à ce niveau-là. On s'est dit qu'on allait marquer le paysage de la station Afrique », explique Delphine Thizy

L'ouverture donne le coup de départ pour 23 jours, marqué dimanche 21 juillet par la journée spéciale Mali.