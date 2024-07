Afrique: Jeux Olympiques 2024 - Ouverture de la « Station Afrique » à l'Ile Saint-Denis

Les Jeux Olympiques seront officiellement lancés ce vendredi à Paris. La fête a déjà commencé surtout pour la diaspora africaine à travers l'ouverture de la « Station Afrique » à l'Ile Saint-Denis.

La grande famille sportive de l'Afrique et de la France s'est rassemblée samedi à « la Station Afrique », un village culturel et sportif situé à l'Ile Saint-Denis. La secrétaire d'Etat et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou ; le président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique, Mustapha Berraf ; l'Ambassadeur pour le sport, Samuel Ducroquet ; le maire de l'Ile Saint-Denis, Mohamed Gnabaly et d'autres personnalités ont honoré de leur présence l'ouverture officielle de cette fan zone culturelle et sportive africaine.

Les drapeaux des pays africains ont défilé à la Station Afrique, samedi, accueillis avec beaucoup de ferveur par la diaspora présente sur place. Tout le monde est unanime quant au lien très fort entre l'Afrique et la France et surtout la place de la diaspora africaine pour le sport français. L'Afrique, forte de ses 54 pays, est bien représentée aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

L'espoir est de mise pour les sportifs du continent qui aspirent à réaliser de meilleurs résultats tout au long de ces deux semaines de compétition. Les médaillés et les champions du continent sont attendus à la « Station Afrique » pour célébrer la victoire avec toute la diaspora.

%

Expositions

L'Ile Saint-Denis abrite plus de 85 nationalités sur 150 ha dont une forte présence de la diaspora africaine. Pour faire le pont entre le pays et les membres de la diaspora, plusieurs pays africains exposent leur savoir-faire, la culture, sans oublier « la nourriture » pour faire voyager les visiteurs au coeur de l'Afrique. Des jeunes de la diaspora malgache exposent aux côtés des Maliens.

« Nous sommes ici aux côtés de nos frères et soeurs du Mali. Nous sommes tous africains et c'est aussi cela la richesse de l'Afrique, cette fraternité et entraide », nous ont-ils fait savoir. Pendant 23 jours, danses, chants, conférences seront au programme.