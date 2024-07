Madagascar: Cinéma - Focus sur le film coréen au Cinepax

L'ambassade de Corée à Madagascar a organisé un événement marquant pour les amateurs du film coréen, dans le cadre du mois de la culture coréenne, qui est le Festival du film coréen au Cinepax Ambodivona.

Depuis le 28 juin, les férus de la culture coréenne ont eu l'occasion de découvrir diverses facettes de ce pays à travers différents événements comme des spectacles avec les artistes coréens, le Festival K-Pop et des projections de films.

Ce vendredi, le film « Little Forest » a ouvert le Festival, attirant quelques vingtaines de spectateurs. Ce long-métrage captivant plonge les spectateurs dans la vie d'une jeune fille et de ses deux amis d'enfance, tous trois profondément liés à la nature et à la vie rurale coréenne. Le film met en avant les quatre saisons en Corée : l'hiver avec ses paysages enneigés, le printemps fleuri, l'été vibrant et l'automne doré, tout en célébrant l'importance des interactions directes avec la nature.

« C'était un film agréable et plein d'émotions. J'aurais vraiment voulu que ça ne se termine jamais. Mais sincèrement, je n'ai aucun regret », partage une spectatrice ce vendredi. L'événement s'est poursuivi samedi avec les projections des films « The Face Reader », « The Outlaws », « Wonderful Nightmare » et « Time Traveler Luke ».

Les jeunes fans de la culture coréenne ont envahi les deux salles du Cinepax, affichant complet pour chacune des projections. Ce Festival du film coréen a non seulement offert un aperçu de la richesse cinématographique de la Corée, mais a également renforcé les liens culturels entre la Corée et Madagascar, laissant les spectateurs avec des souvenirs inoubliables et une envie de découvrir encore plus la culture coréenne.