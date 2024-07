Madagascar: Examen Officiel - Les sujets sous bonne escorte

Les épreuves de l'examen du baccalauréat se déroulent cette semaine dans tout Madagascar. L'État a renforcé la sécurisation des sujets.

Un spectacle inhabituel. Des policiers, des gendarmes, des militaires se sont attroupés près d'un espace à Ambohimangakely, où s'est déroulé le conclave, ce week-end. Des véhicules avec des immatriculations rouges, deux ambulances, stationnaient non loin de là. Ces Forces mixtes vont escorter les sujets d'examen jusqu'aux centres d'examen. « Nous sommes là pour sécuriser le dispatching des sujets d'examen », nous a confié une source auprès des Forces de l'ordre, hier.

L'État s'est lancé comme défi d'éviter les fuites de sujets lors de cet examen du baccalauréat. De nouvelles stratégies ont été optées. Plusieurs ministères, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, participent à l'organisation de cet examen, selon le conseil du gouvernement du 25 juin.

« Désormais, ce sont les représentants de l'État au niveau des districts qui vont coordonner l'examen », lance le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Fidiniavo Ravokatra.

Ainsi, les préfets et les chefs de districts sont à la tête de la coordination de cet examen. « Il ne devrait y avoir de fuite de sujets avec les mesures prises », lance le chef de district d'Avaradrano, Mahefa Ramiandrisoa, qui a fait le procès-verbal de la récupération des sujets placés sous scellés pour les centres d'examen dans sa zone d'administration. Fidiniavo Ravokatra a, par ailleurs, souligné que les sujets qui sont partagés sur les réseaux sociaux sont des faux « d'après vérification ». « Nous prévenons les auteurs de ces partages qu'ils seront sanctionnés », enchaîne-t-il.

Les fuites de sujets ont entaché les examens officiels ces dernières années. L'an dernier, le début de l'épreuve d'Histoire-Géographie a été retardé de deux heures et le sujet a été remplacé à cause d'une fuite. L'examen du BEPC, session 2024, n'a pas été épargné par cette fraude.

Deux cent dix-huit mille candidats au baccalauréat

Jour-J du début des épreuves du baccalauréat. Deux cent dix-huit mille candidats sont inscrits à cet examen dans tout Madagascar. Deux cent sept mille pour le baccalauréat général et onze mille pour le baccalauréat technique, professionnel et technologique. Cet examen se déroule au niveau de quatre cents centres d'examen. Les épreuves du baccalauréat général se déroulent du 22 au 26 juillet et celles du baccalauréat technique et technologique auront lieu la semaine après.