Madagascar: Beachvolley - Festival des Baleines - Kems-Hasina et Andry-Momi confirment

Les vainqueurs au Tamaga Beach confirment leur suprématie. Le duo Kems-Hasina, vainqueur au Tamaga Beach en mars, a remporté le trophée au tournoi de Beach volley dans le cadre du Festival des Baleines à Sainte-Marie. La compétition s'est déroulée sur la plage d'Ambodifotatra, vendredi et samedi.

L'équipe de Kems et Hasina, multiple vainqueur de nombreuses compétitions de beach volley depuis des années, a défait en finale les volleyeurs de Cosfa, Willot et Nicolas par 2 sets à 0. Les porte-fanions malgaches U18 aux Jeux de l'Acnoa aux Seychelles, Bradley et Allan, terminent à la troisième place, en battant au match de classement la formation de Fenoarivo-Atsinanana composée de Bend et Olivier.

Chez les dames, la paire victorieuse de Tamaga Beach, Andry et Momi, a défait à sens unique en finale Robine et Annick de Fenoarivo-Atsinanana par 2 sets à 0. La troisième place est revenue à Jade et Kate de Sainte-Marie. Une autre équipe locale occupe la quatrième place. Les compétitions de beachvolley s'enchainent durant la période des grandes vacances. Deux autres sont programmées ce mois d'aout à Toamasina puis à Foulpointe. Quant au championnat de Madagascar, il est programmé les 4, 5 et 6 octobre à Toamasina.