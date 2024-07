Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Juillet 2024

Gabon : Tournée républicaine : «Ali Bongo ne prenait plus les décisions du pays seul» (Brice Clotaire Oligui Nguema)

Dans un langage franc, sans tenir compte du discours élaboré soigneusement, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, parmi les siens à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué (Sud-est), lors de sa tournée républicaine, a ouvert son cœur en dévoilant les raisons qui ont conduit les militaires à prendre le pouvoir le 30 août 2023.L’une des raisons, selon le président de la Transition, est liée à l’incapacité de l’ex-président Ali Bongo Ondimba à diriger le pays après son Avc. « Après son Avc, notre chef suprême ne prenait plus les décisions du pays seul. Et je l’ai constaté à plusieurs occasions, notamment lors de la dépénalisation de l’homosexualité. Moi-même et les notables du Sénat sommes allés pour prendre les instructions, mais c’était désolant […]. Nous avons signalé malheureusement, il ne prenait plus les décisions, il n’était plus aux commandes du pays», a révélé le chef de l’Etat gabonais.( Source :alibreville.com)

Togo : Énergie de l’Afrique de l’Ouest- Lomé accueille le 3e Symposium Thématique des Centres d’Excellence

Du 22 au 26 juillet prochain, Lomé deviendra le point de convergence des experts en énergie de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion du 3e Symposium Thématique des Centres d'Excellence en Énergie (WACEENET). Cet événement d'envergure vise à renforcer la coopération entre les acteurs du secteur énergétique pour promouvoir une transition énergétique inclusive et durable dans la région. Sous le thème "Transition énergétique et justice sociale : accès universel à l'énergie", le symposium réunira des chercheurs, des décideurs politiques, des étudiants et des représentants d'organisations internationales pour explorer les défis et les opportunités liés à la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. (Source : alome.com)

Guinée : Diplomatie- Entre l’Aes et la Cédéao, le général Mamadi Doumbouya choisit

Face à cette tension qui existe entre l’Aes et la Cédéao, le général Mamadi Doumbouya a dévoilé sa position. Il a expliqué son choix par sa volonté de voir les pays africains unis et non divisés. En effet, après avoir pris le pouvoir, les putschistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont décidé de quitter la Cédéao pour former une alliance. C’est ainsi que l’Aes (Alliance des États du Sahel) a vu le jour. Après avoir formé ce bloc, les dirigeants de ces 3 pays s’entraident sur plusieurs plans. Et l’un de leurs objectifs est de mettre fin au terrorisme sur leur territoire. (Source : acotonou.com)

Bénin : Nouvelle mandature de la Haac - Talon reçoit lundi le serment des membres

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon va recevoir le serment des nouveaux conseillers de la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication du Bénin (Haac). Ce sera le lundi 22 Juillet prochain au palais de la Marina.Le 22 juillet prochain, les nouveaux membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) prêteront serment lors d’une cérémonie solennelle au palais de la Marina, en présence du Chef de l’État, Patrice Talon. A la suite de cette cérémonie, Edouard Loko, le nouveau président de la Haac, ainsi que les autres conseillers, seront officiellement installés le même jour après passation de charge entre Remi Prosper Moreti, le président sortant et l’actuel président de la Haac, Edouard Loko.Source : acotonou.com)

Sénégal : Saint-Louis - La Marine nationale intercepte un groupe de 57 migrants de plusieurs nationalités différentes

À Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal, les éléments de la Marine nationale ont intercepté un groupe de migrants. C'est une patrouille de la Base navale de la Marine nationale à Saint-Louis qui a retrouvé le groupe de candidats à l'émigration clandestine. Au total, ce sont quelque 57 migrants dont 22 sénégalais, 14 ivoiriens, 17 maliens et 4 gambiens qui ont été interpellés. Cette interception d'un groupe de migrants dans la région de Saint-Louis intervient quelques jours après que d'autres candidats aient été découverts au large de Lompoul, dans la région de Louga. La pirogue transportait 202 candidats à l’émigration irrégulière dont cinq femmes et un mineur. Après leur interception, les migrants ont été débarqués à Dakar et remis aux services compétents. ( Source :adakar.com)

Mali : Défaut de carburant - L’administration publique paralysée

Ces derniers temps l’administration publique est paralysée, sinon même bloquée dans une certaine mesure. Et pour cause ! Nul n’est sans savoir que le fonctionnement du service est lié au carburant. Ne serait-ce que les missions. Mais il ressort de nos informations que les différents départements ministériels sont confrontés à un problème de carburant. La raison est toute simple : les gros fournisseurs du sésame ne sont pas prêts à faire des livraisons à crédit. C’est-à-dire les mandats de paiement ne suffisent plus, il faut que les sous tombent dans les comptes bancaires. Cela fait des années que Total Energie a abandonné le système de tickets au profit des cartes. Une façon de se soustraire des caprices des marchés publics. Quant à Vivo Energie (Shell) la livraison des tickets et l’alimentation des cartes sont conditionnées au virement des fonds dans ses comptes.(Source :abamako.com)

Rca : Justice et lois - Un humanitaire portugais risque la prison à vie pour espionnage

Le gouvernement centrafricain accuse le ressortissant belge portugais Martin Joseph Figueira d’espionnage au profit de certains pays occidentaux notamment les Etats-Unis. C’est au cours d’un point de presse tenu à la Présidence de la République que le conseiller du Président Archange Touadera a tenu à clarifier les faits sur la situation du membre de l’ONG américaine FHI 360 « Il y a des preuves aussi bien sonores qu'écrites avec des versements d'argent et des livraisons d'armes. Nous faisons confiance à la justice de notre pays et les éléments que eux ils ont à leur possession, ils considèrent que ces éléments sont tellement lourds qu'ils peuvent conduire au déferrement de ce monsieur et ensuite à présentation devant les juges », a expliqué Yaloké Mokpeme, conseiller et Président de la Présidence de la RCA .( Source : abangui.com)

Niger : Pour le poste de Directeur régional de l'Oms pour l'Afrique - Le chef de l'État reçoit Dr Boureima Hama Sambo, candidat nigérien

Le président du Cnsp, chef de l'État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a reçu, ce vendredi 19 juillet 2024, Dr Boureima Hama Sambo, candidat nigérien au poste de Directeur Régional de l'OMS pour l'Afrique. La candidature du nigérien, Dr BOUREIMA HAMA SAMBO, a été approuvée par les autorités compétentes nigériennes, au poste de Directeur Régional Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), pour les élections prévues, à l'occasion de la 74ème session du Comité régional de l'Oms pour Afrique, du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville (Congo).A l'issue de cette audience, le candidat désigné par l'Etat du Niger a indiqué à la presse, être reçu par le président de la République, le Général Abdourahamane Tiani pour parler de sa candidature à ce poste. (Source : Anp)

Burkina Faso : Solidarité - Une association soutien aux familles des victimes de guerre

Le samedi 20 juillet 2024 à Ouagadougou, l’Association Harvey pour le Développement national (AHDN) a fait un don de vivres aux femmes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombées sur le champ de bataille ainsi que d’autres veuves et orphelins en appui à l’effort de paix, au Président du Faso et au gouvernement. Le don est constitué de deux tonnes de riz, une tonne de maïs, du lait, de la sardine, du savon, des vêtements, etc. Selon madame Harvey Salogo Asseta dite « Maman Panafricaine », présidente de l’Association Harvey pour le Développement national(AHDN), c’est une manière de se solidariser avec les familles des FDS tombées au front mais aussi aux autres veuves et orphelins. (Source : Burkina24)