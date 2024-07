Madagascar: Projet ODOF - Du miel de qualité produit à Nosy Be

L'heure est à l'optimisme pour les producteurs de miel de Nosy Be, qui se voient octroyer une miellerie destinée à une production de miel naturel d'excellente qualité.

L'usine de production de miel à Nosy Be est désormais opérationnelle. Vendredi, elle a été inaugurée par les autorités locales et la direction générale du ministère de l'Industrialisation. Cette unité est destinée « à produire du miel de qualité, suivant les normes et compétitif aussi bien sur les marchés intérieur qu'extérieur », explique le ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Cette nouvelle ligne de production, récemment installée, a été octroyée à la région dans le cadre du projet One District, One Factory du MIC. Le miel produit à partir de cette machine offre une qualité supérieure, car le produit ne contient plus de résidus indésirables. Il répond également aux normes sanitaires les plus exigeantes. Ainsi, le produit obtenu peut très bien faire face à la concurrence sur le marché du miel et des produits dérivés, tels que la cire, les bougies parfumées, les produits cosmétiques, etc.

D'après les explications de ce département, cette unité sera également destinée à renforcer la qualité du miel produit par les apiculteurs de la région. L'usine en question peut traiter jusqu'à 100 kilos de produits par heure. Ce seront ces apiculteurs et producteurs de miel de la région qui seront les premiers à bénéficier de cette machine. Selon la direction régionale de l'Élevage de Diana, la filière miel est porteuse et rentable dans la région. D'après le MIC également, Nosy Be compte plus de cinq cents producteurs regroupés au sein de six coopératives.

Bon filon

C'est la société Distrimax qui a été choisie pour gérer cette usine. Elle dispose d'une certaine expérience dans ce domaine, mais elle travaillera de concert avec ces coopératives, censées fournir les matières premières. La filière reste encore un bon filon à creuser pour la ville, jusqu'ici connue pour ses atouts en termes de tourisme, mais aussi pour ses huiles essentielles au parfum d'ylang-ylang. Nosy Be produit annuellement cinq tonnes de miel en moyenne, alors que les besoins de la petite île s'élèvent en moyenne à vingt tonnes de miel.

Les opérateurs et décideurs de l'île aux parfums ont tenu à saluer cette initiative. « Cette usine sera destinée à améliorer la qualité du miel produit localement, mais elle permettra aussi d'encourager nos producteurs à intensifier leur production et à s'investir dans cette filière porteuse, dont le potentiel reste encore à exploiter pour l'île », estime François La Banane, député de la circonscription.

L'apiculture est très présente dans la culture malgache et répandue sur l'ensemble du pays. Le miel y jouit d'une très bonne image et est utilisé traditionnellement en remplacement du sucre, en thérapie et en cosmétologie.