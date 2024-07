Madagascar: Football - Play-Outs - KFCA et Dato FC relégués en D2 nationale

Les Play-Outs de la Pure Play Football League ont pris fin samedi à Iavoloha. KFCA d'Ambanja et Dato FC d'Atsimo-Atsinanana sont les deux clubs relégués en D2 nationale pour la saison 2025.

Point final à la Pure Play Football League version 2024. La troisième et dernière journée des Play-Outs, de ce samedi, a mis un terme à la cinquième édition du championnat de Madagascar élite. Cette dernière phase a déterminé les six clubs maintenus en D1 et les deux derniers relégués en D2 nationale.

KFCA d'Ambanja dans la conférence Nord et Dato FC d'Atsimo-Atsinanana dans le Sud, derniers au classement final des Play-Outs, sont les deux clubs relégués en division 2 nationale pour la saison 2025. Mama FC d'Ihorombe a battu sur le fil Dato FC d'Atsimo-Atsinanana par 1 à 0, but signé par Toky à la dernière minute (88e), sur le nouveau terrain du CFFA, à Iavoloha, samedi.

Ajesaia de Bongolava a, de son côté, confirmé la relégation de KFCA de Diana, battu 2 à 1. L'équipe d'Ambanja a encore ouvert la marque, but signé Richino (12e). L'équipe de Taninkatsaka a égalisé grâce à la réalisation de Jalilo (36e), puis Ariel a inscrit le but de la victoire (41e). Sans enjeu, Cosfa qui était déjà à l'abri de la relégation, n'a fait que confirmer sa suprématie en s'imposant 3 à 1 contre l'Uscafoot. L'attaquant des Militaires, Toky, a été l'auteur du triplé de la victoire du Cosfa (7e, 47e, 58e).

Maintenus

Au classement final, les trois clubs qui restent en D1 dans la conférence Nord sont Cosfa qui a engrangé trois victoires, suivi de l'Ajesaia qui compte deux victoires et une défaite. Uscafoot se trouve en troisième position avec une victoire et deux défaites. Dans la conférence Sud, après leurs deux victoires durant les deux premiers matchs, CFFA et Inate FC Rouge également ont déjà été à l'abri de la relégation et leur match comptant pour la troisième et dernière journée n'était plus programmé.

Dato FC et Mama FC ont disputé, quant à eux, le match décisif du groupe pour le maintien. C'était un duel entre deux équipes qui ont encaissé deux défaites en autant de matchs. La sixième édition de la Pro League débutera en début octobre. Les deux clubs mieux classés à l'issue de la Ligue des champions D2 version 2024, qui se terminera en fin septembre, rejoindront la PFL version 2024/2025.

«Une petite modification est prévue pour la prochaine saison. Les clubs qui évoluent dans le Nord sont Fosa Juniors FC et ASA de Diana. Dans le Sud, il y a Zanakala FC et 3FB de Toliara. Les autres seront tirés au sort pour déterminer qui évolueront dans le Nord et dans le Sud. En outre, nous devons encore attendre les deux nouveaux clubs D2 nationale qui accéderont en Pro League», explique Henintsoa Rakotoarimanana, président de l'association des Clubs de football élite de Madagascar ou CFEM.