Madagascar: Enseignement Supérieur - L'École Normale Supérieure de Toliara engage des réformes

Près de deux mille étudiants, de la première à la cinquième année sont inscrits à l'École normale supérieure (ENS) de Toliara pour cette année scolaire.

Cent enseignants, vacataires compris assurent leur formation à travers huit parcours. « Nous avons commencé la réforme par la mise en place d'infrastructures adéquates qui peuvent accueillir ces deux mille étudiants. De nouveaux bâtiments sont disponibles et d'anciens ont été réhabilités », explique d'emblée le directeur de l'ENS de Toliara, William Zozol Bialahy, en fonction depuis 2022.

Un bâtiment de deux salles et une autre grande salle de 30 m de long ont été construites et sont désormais disponibles. Ceci afin d'éviter que les étudiants ne soient contraints de rejoindre des cours à Maninday dès 5h30 du matin, pour organisation car il manquait cruellement de salles. Une centaine de nouveaux tables-bancs aux normes remplissent les salles et ils ont même été fixés au sol afin qu'ils ne « disparaissent ».

« Des caméras de surveillance sont installées pour contrôler les mouvements dans les salles et bureaux. De nombreux ordinateurs connectés Wi-Fi sont mis à la disposition des étudiants et ces caméras permettent leur suivi », ajoute le directeur. « Dans un court et moyen terme, un laboratoire pour la matière Physique-Chimie sera installé. Pour l'heure, nos étudiants partagent le laboratoire avec ceux de la Faculté des Sciences. Par ailleurs, le domaine dans lequel se trouvent les locaux de l'administration et quelques bâtiments, sera clôturé en dur », explique l'interlocuteur.

Inscription

En termes de qualité de l'enseignement, des réformes internes sont menées d'après toujours les explications du directeur. « Je citerais, entre autres, la redynamisation de la discipline, la régulation des absences souvent injustifiées des étudiants. L'ENS donne libre accès à la bibliothèque numérique afin de parfaire la bibliographie des mémoires des étudiants. Les mémoires passent par diverses étapes pour pouvoir être soutenus », renchérit William Z. Bialahy.

Dernièrement, des informations ont parcouru les réseaux sociaux avançant que les étudiants doivent s'acquitter de 600 000 ariary pour soutenir leur mémoire. « Il n'y eut ni réunion ni de décision de collège des enseignants ayant statué qu'il faille payer cette somme pour pouvoir soutenir des mémoires. Les étudiants ne paient pas un seul ariary. Je précise que les réformes que j'ai expliquées plus haut, sont décidées au niveau du collège des enseignants », souligne le directeur.

En revanche, explique-t-il, les frais d'inscription de la première à la cinquième année vont augmenter. « Ce sont des hausses justifiées par l'inflation et le coût de la vie. Les frais d'inscription n'ont pas été touchés depuis huit ans. Les frais d'inscription en première année passent de 250 000 ariary à 350 000 ariary. L'application de la hausse se fera en système d'escalier tout au long du parcours de l'étudiant jusqu'en cinquième année », finit le directeur de l'ENS Toliara, William Zozol Bialahy.