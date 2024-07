Madagascar: Après sa réconduction - Opération séduction de Christian Ntsay dans le Sud

Quelques jours après sa reconduction, le Premier ministre Christian Ntsay entame des visites sur le terrain. Ce week-end, il a visité le Sud du pays pour inspecter les infrastructures, entre autres.

Pour superviser l'avancement des travaux, le Premier ministre Christian Ntsay a entrepris une tournée dans le Sud du pays en fin de semaine, marquant ainsi sa première visite régionale depuis sa reconduction. Cette opération incluait des visites sur des chantiers de construction et une réunion avec les responsables étatiques et les élus de la région Anosy, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les liens et à évaluer les progrès réalisés.

Vendredi, il s'est rendu à Tolagnaro pour inspecter personnellement l'avancement des travaux de construction du pipeline Efaho-Ambovombe. Selon un communiqué de la primature, la première phase des travaux devrait être terminée avant la fin de l'année.

Pendant cette première phase, l'entreprise Top International, responsable des travaux, devra notamment construire des infrastructures à Andakana pour la collecte et la purification de l'eau, ainsi que plusieurs pompes destinées à alimenter le pipeline. Deux conduites d'eau de 31 kilomètres chacune doivent être installées, avec un réservoir d'eau intermédiaire. Selon le communiqué, 11 kilomètres de pipeline sont déjà prêts à être posés sur le terrain.

Accompagné de deux ministres, le chef du gouvernement a ensuite inspecté le chantier de construction de la Route nationale 13, qui traverse le tracé du pipeline Efaho-Ambovombe. Christian Ntsay a rencontré les responsables de Top International et de Colas, chargés respectivement des travaux du pipeline et de la réhabilitation de la RN 13, afin de discuter des ajustements nécessaires pour ces deux projets majeurs. La conclusion des travaux est programmée pour mai de l'année prochaine, et le Premier ministre a souligné aux entreprises l'importance de respecter les échéances fixées pour la finalisation des chantiers.

Abnégation

Après avoir constaté l'avancement des travaux des deux infrastructures, le chef du gouvernement s'est réuni avec les responsables étatiques et les élus de la région Anosy. Il a fait un bref rappel à l'ordre à ces responsables et leur a donné des instructions claires sur l'importance de mettre l'accent sur le volet social. Abnégation, sens des responsabilités, lutte contre la corruption et conscience de l'importance des travaux à entreprendre : voilà le message principal du locataire de Mahazoarivo aux responsables étatiques et élus de l'Anosy lors de cette réunion.

Des discussions ont ensuite eu lieu avec le ministre chargé de l'Eau et celui des Travaux publics pour examiner les autres projets de construction routière et d'approvisionnement en eau prévus dans la région Anosy. Actuellement, les principaux travaux routiers en cours dans le Sud du pays concernent la RN 13 et la RN 10. En ce qui concerne l'eau, la construction du pipeline Efaho-Ambovombe devrait contribuer à l'approvisionnement en eau de plusieurs districts, notamment Tolagnaro, Amboasary et Ambovombe Androy.

La décision de commencer son nouveau mandat à la tête du gouvernement par une visite dans le Sud s'explique par le fait que plusieurs des grands projets initiés par le président de la République sont localisés dans cette région. Andry Rajoelina, axant ses efforts sur l'autosuffisance alimentaire, concentre ses initiatives dans le Sud, une région fortement affectée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition.