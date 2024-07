Madagascar: Internet - Les points de vente starlink dévoilés

Les points de vente autorisés à distribuer les kits Starlink ont été dévoilés. Ils seront opérationnels d'ici la fin de cette semaine et débuteront la distribution des kits Starlink.

Il s'agit des magasins Mass'in et Score Ankorondrano, comme annoncé sur leurs statuts sur les réseaux sociaux. « Les kits Starlink, Bientôt dans vos rayons ! Mass'in, votre revendeur agréé officiel de kits Starlink, vous ouvre les portes d'une connexion internet révolutionnaire », selon leurs publications.

Selon une source auprès d'un distributeur grossiste de kits Starlink, « les livraisons pour les points de vente agréés devront être complétées au plus tard le 29 juillet prochain. La vente au grand public débutera à partir du 1er août au plus tard ». Les clients pourront ainsi acheter directement les produits. Starlink a également annoncé l'arrivée du mini dish V4 vendredi soir. Ce kit compact et portable permet aux clients de profiter d'internet illimité pour 900 000 ariary avec un abonnement mensuel de 136 000 ariary, comparé à 226 000 ariary par mois pour l'offre standard.

Spécificités

Selon les informations disponibles sur le site de Starlink, cette version mini permet aux utilisateurs d'accéder à internet à des vitesses maximales de plus de 100 Mbits/s. Ses spécifications incluent une antenne plus petite de 29,8 cm sur 25,9 cm avec une épaisseur de moins de 4 cm. Suffisamment compact pour être transporté partout, il pèse environ 2 kilogrammes avec tous les accessoires inclus. « C'est un kit compact et portable qui se range facilement dans un sac à dos.

Il est conçu pour fournir une connexion internet haut débit à faible latence en voyage », indique Starlink. Selon une enquête réalisée auprès d'un des points de vente mentionnés, plusieurs clients ont déjà exprimé leur intérêt et demandé des informations sur l'arrivée des kits. « Les clients sont enthousiastes et demandent régulièrement la date exacte d'arrivée des kits sur place », rapporte la gérante d'un magasin Score à Ankorondrano.