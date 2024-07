Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Insécurité grandissante dans la région de Bambo

La région de Bambo, abandonnée par les rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), sombre dans l'insécurité. Plusieurs attaques et vols armés, des pillages et autres exactions ont récemment été enregistrés dans différents villages. Et la population ne sait plus où trouver refuge, a rapporté samedi 20 juillet un notable de la région.

Il s'observe "un vide sécuritaire" dans cette zone, fait remarquer Isaac Kibira, un notable du coin, ce qui laisse l'occasion aux bandits armés de commettre leurs forfaits: "Pendant les heures vespérales, la population est surprise par les incursions des hommes en arme. Des cas des vols sont signalés, ils font du porte-à-porte. Cela inquiète l'ensemble de la population, la population manque où aller. La population de Bambo traverse un moment difficile et n'a aucun service de sécurité pour la sécuriser".

Selon lui, les rebelles du M23 se trouvent au niveau de Kishishe à plus ou moins 8 kilomètres et les combattants Wazalendo sont éloignés dans la brousse. Alors, les bandits profitent de l'occasion pour faire des incursions dans cette agglomération. "Nous avons peur comme quoi, dans ces villages, il y aura encore des tueries et l'abandon de ces villages par leurs habitants pour se retrouver ailleurs", redoute Isaac Kibira. Il remercie par la même occasion le CICR, qui a pu assister et soulager la souffrance de la population. Il demande à d'autres organisations humanitaires de se rendre dans la zone de Bwito, affectée par la crise humanitaire.