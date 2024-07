Afrique de l'Est: Entretien entre Huguette Bello et Edgard Razafindravahy - La coopération régionale au centre des discussions

Lors de son passage à Antananarivo, Huguette Bello, présidente de la région Réunion, a rencontré Edgard Razafindravahy, Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI). Leur discussion a porté sur plusieurs aspects de la coopération régionale.

Edgard Razafindravahy, récemment nommé Secrétaire général de la COI, est déterminé à agir rapidement. Hier, il s'est entretenu avec Huguette Bello, qui est aussi présidente du parti Pour La Réunion. Connu pour son dynamisme, Edgard Razafindravahy commence son mandat à un rythme soutenu, estimant que la COI a trop longtemps été freinée par des discussions théoriques. Huguette Bello partage cette approche pragmatique, ce qui a facilité un échange fructueux.

Leurs discussions ont couvert un large éventail de sujets, notamment le renforcement des partenariats entre les États membres sur des projets communs dans les domaines de l'économie, de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Le développement durable est une priorité régionale, englobant la gestion des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, des préoccupations partagées par tous les pays membres.

Rencontre intéressante

L'économie bleue, cruciale pour le développement des îles de la région, a également été abordée. Ils ont discuté de la gestion des ressources marines et de la protection de l'environnement. La sécurité maritime, préoccupante à cause des actes de piraterie et divers trafics, a également retenu leur attention.

Le dernier volet de l'entretien, et non des moindres, a été l'éducation et la formation professionnelle. Huguette Bello a fait des propositions intéressantes pour les universités.

Une première rencontre intéressante pour la suite de la collaboration et le développement régional. C'est d'autant plus important que Huguette Bello figure parmi les noms cités pour occuper Matignon. Alors que la nouvelle majorité du Nouveau Front Populaire a du mal à se mettre d'accord sur le nom du futur Premier ministre, le nom de la présidente de la région Réunion revient souvent dans les colonnes de la presse française ces derniers jours. Elle représenterait un Premier ministre de consensus, étant au-dessus de la mêlée et jugée extérieure aux rivalités qui secouent la gauche. Si la gauche veut prendre le pouvoir, elle devra trouver un candidat de consensus. Mais rien n'est encore certain.