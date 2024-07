Madagascar: Hira Gasy - Rasoalalao Kavia et Rapaulson captivent les Tananariviens

À l'occasion du 35e anniversaire de scène de Rasoalalao Kavia, le groupe a organisé hier un duel de Hira Gasy avec Rapaulson Mandiavato au Kianjan'ny Kanto Mahamasina.

Battle très attendu. Hier, une foule de spectateurs s'est rassemblée au Kianjan'ny Kanto Mahamasina pour assister à un spectacle unique de Hira Gasy, mettant en vedette la troupe Rasoalalao Kavia d'Ampahimanga et Rapaulson Mandiavato. Cet événement marquait le coup d'envoi des célébrations des 35 ans de scène de la troupe Rasoalalao Kavia, qui a pour l'occasion accueilli Rapaulson pour la première fois sur cette scène.

Le spectacle a débuté à 10 heures 30 et même à 16 heures, des spectateurs affluaient encore pour profiter de ce duel entre deux grandes figures du Hira Gasy. Entourée par un public enthousiaste, Rasoalalao Kavia a interprété pour la première fois deux nouveaux titres qui sont "Mety aminao fa tsy mety amin'ny hafa" et "Aza mifanararaotra fa io ilay tsy mahatafavoaka". De son côté, la troupe Rapaulson a également présenté deux nouvelles compositions, captivant l'audience avec des performances inédites.

Héritage familial

"Nous avons travaillé dur sur ces titres, les préparant depuis décembre et les peaufinant jusqu'à les maîtriser parfaitement en mars et avril. Ce spectacle marque le début d'une tournée nationale qui nous mènera à travers l'île, de Itasy à Vakinankaratra, avant de revenir au Kianjan'ny Kanto, en novembre, pour clôturer notre 35e anniversaire. Ensuite, nous envisageons même de nous produire à l'international ", exprime Pâquerette Rasoalalao, dite Rasoalalao Kavia et fondatrice de la troupe.

Fille de Rakotoarivo Kavia, Rasoalalao a hérité de cette troupe familiale, qu'elle dirige avec passion. " J'ai 70 ans, mais je n'envisage pas encore d'arrêter. Tant que je peux, je continuerai jusqu'à trouver une personne de confiance pour mener la troupe", ajoute-t-elle avec émotion.

"Avant, nous n'avions pas de musiciens, mais maintenant nos enfants jouent pour nous. Le Hira Gasy est un héritage précieux et une source de revenus, en plus de l'agriculture", souligne son frère, Rainimanga. Ce spectacle au Kianjan'ny Kanto n'a pas seulement marqué les 35 ans de Rasoalalao Kavia, mais a également mis en lumière la richesse et la vitalité de ce patrimoine inscrit dans l'Unesco.