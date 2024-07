Afrique: L'UA reconnaît la nécessité d'une plus grande coordination avec les communautés

Accra — Le président de l'Union africaine (UA), Ould Cheikh El Ghazouani, a reconnu, dimanche à Accra, la nécessité d'une coordination plus efficace entre l'organisation et les Communautés économiques régionales pour relever les défis de l'intégration.

Ould Cheikh El Ghazouani, également Président de la Mauritanie, a défendu cette position lors de la cérémonie d'ouverture de la 6ème Réunion de coordination semestrielle de l'organisation avec les Commissions économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR), à laquelle participe le Président de la République, João Lourenço, également vice-président de l'UA et président de la SADC.

C'est pourquoi le responsable de l'organisation a estimé que ces défis nécessitent l'engagement de tous. À son tour, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a évoqué certaines lacunes qui affectent le processus d'intégration.

Il a souligné la nécessité d'une plus grande réflexion sur le concept de souveraineté, en maximisant le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine et la capacité de créer des relations complémentaires, entre autres.

De même, lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, a souligné l'importance de la consolidation des instruments financiers. Le président Nana Akufo-Addo a donc défendu la création de stratégies globales.

Lors de cette 6ème réunion de coordination semestrielle de l'UA, précédée de la 45ème session ordinaire de son Conseil exécutif, les hommes d'État africains ont évalué l'état de l'intégration continentale et coordonné les efforts pour l'accélérer, ainsi que la mise en oeuvre d'une division claire et efficace du travail entre les CER, les MR et les États membres.

Ces actions doivent être menées conformément aux principes de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages comparatifs. De même, les dirigeants aborderont les meilleures voies concernant les programmes prioritaires et les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi qu'évalueront l'état de mise en oeuvre des décisions et des instruments juridiques relatifs aux relations entre l'UA, les CER et les MR.

Le dirigeant angolais participe à l'événement de l'UA en tant que président en exercice de la Communauté économique de l'Afrique australe (SADC) et champion de la paix de l'organisation, d'où son implication en tant que médiateur dans la recherche de solutions pacifiques aux différents conflits, notamment en République démocratique du Congo (RDC).

Toujours dans ce domaine, au début du mois, le pays a assumé la direction tournante du mois du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, ce qui implique une plus grande implication/engagement du pays dans les questions de paix et de sécurité continentale.

La réunion semestrielle de coordination a été conçue en 2017 comme le principal forum permettant à l'UA et aux communautés économiques régionales (CER) d'aligner leur travail et de coordonner la mise en oeuvre du programme d'intégration continentale, remplaçant les sommets de juin/juillet.

Cette année, l'événement se déroule sous le thème « Éduquer et autonomiser l'Afrique pour le 21e siècle ». L'Union africaine (UA), la principale organisation du continent, a été fondée en 2002 et succède à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), créée en 1963. Elle comprend actuellement 52 républiques et trois monarchies, regroupant une population totale d'environ 1 068 444 000 habitants.