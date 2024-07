Angola: La ministre appelle les pratiquants des exercices physiques et sportifs aux tests

Luanda — L'importance des examens médicaux pour garantir la capacité et le bien-être de ceux qui pratiquent la culture physique et le sport a été défendue, à Luanda, par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

S'exprimant lors de la première journée de médecine sportive à l'Académie de Tennis du Kikuxi Villas Club (KVC), samedi, à Viana, la gouvernante a conseillé à tous ceux qui envisagent de commencer l'exercice physique et le sport de consulter d'abord des professionnels de la santé, afin qu'ils puissent évaluer leur état réel et des actions appropriées.

Elle a ajouté que le pays ne disposera d'un sport développé avec des résultats satisfaisants que si ses pratiquants sont en bonne santé et exempts de tous facteurs négatifs, tels que les maladies, les drogues et autres.

Pour le médecin, la certification des pratiquants de l'exercice physique et des sportifs, par des spécialistes de la santé, permet également d'éviter des blessures et des cas plus graves, qui pourraient mettre en danger la vie des participants. De même, la ministre Sílvia Lutucuta a réitéré l'engagement de son institution à continuer à former du personnel spécialisé, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sous le thème : "Blessures sportives", à l'initiative du KVC, la journée a réuni plusieurs professionnels de la santé et spécialistes de la médecine sportive, qui ont parlé des aspects inhérents au secteur. Parmi les intervenants, une mention spéciale revient à la directrice du Centre de Médecine du Sport, la docteur Stella Cristiano.

%

De la part de KVC, sa direction a considéré qu'il s'agissait d'un événement conclu avec succès, car il était inspirant, plein d'apprentissage et d'échange de connaissances. "Un merci spécial à tous les participants et intervenants qui ont rendu cette journée mémorable. Continuons ensemble à promouvoir la santé et le bien-être dans le sport", lit-on dans la note à laquelle l'ANGOP a eu accès.

L'académie de tennis de Kikuxi Villas Club, qui compte plus de 10 courts, en dur et en terre battue, est le principal centre de formation des joueurs du pays. En partenariat avec la Fédération Angolaise de Tennis (FAT), KVC a été désigné par la Confédération Africaine (CAT) et la Fédération Internationale (ITF), pour organiser plusieurs compétitions.