Afrique: Le PR souligne les obstacles à l'intégration continentale

Accra — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré dimanche, à Accra, au Ghana, que l'Afrique est confrontée à d'immenses défis qui constituent des obstacles à la réalisation des objectifs des programmes d'intégration en tant que communautés économiques et mécanismes régionaux.

L'homme d'État a fait cette déclaration lorsqu'il intervenait, en tant que président de la SADC, lors de la 6ème réunion de coordination biannuelle entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR). Il a souligné que cet aspect conditionne également sa stabilité, son auto-affirmation, son progrès et son développement continental.

Comme défis, il a souligné, entre autres, les problèmes environnementaux, l'augmentation du coût de la vie de la population, la coupure dans des chaînes d'approvisionnement énergétique et d'autres d'égale importance et préoccupation, qui obligent les États membres de la SADC à accélérer la mise en oeuvre des programmes et des projets conçus pour approfondir continuellement le processus d'intégration de la région.

Selon le Président, ces efforts visent à promouvoir un développement socio-économique durable et inclusif, à éradiquer la pauvreté et à préserver la paix et la sécurité dans la zone sud du continent, contribuant ainsi à la stabilisation, pacification et au développement économique du continent africain.

João Lourenço a souligné que les États membres de la SADC s'engagent à coopérer et à travailler ensemble pour unir leurs efforts et ressources afin de développer des infrastructures physiques communes et d'harmoniser les cadres réglementaires, d'éliminer les barrières géographiques et autres barrières existantes, dans le but de faciliter la libre circulation des personnes, biens et services, technologie et capitaux entre les pays.

Il a indiqué qu'en mettant en oeuvre l'agenda commun, conformément aux dispositions énoncées dans le Protocole sur la libre circulation des personnes, la SADC élimine progressivement les obstacles à la circulation dans la région.

Dans ce chapitre, le Chef de l'État a souligné le fait que certains États de manière bilatérale, mais toujours en tenant compte des objectifs d'intégration régionale, vont un peu plus loin par rapport à ce qui est établi dans le protocole.

Ainsi, a expliqué l'homme d'État, différentes initiatives sont adoptées telles que l'application de visas de 90 jours à l'arrivée, l'exemption du visa d'entrée obligatoire entre États, le remplacement de l'utilisation obligatoire du passeport par des cartes d'identité.

Il a également évoqué le fait que certains États membres ont pris la décision de supprimer de leur système juridique l'obligation de permis de séjour, d'accès à la terre et de travail pour les citoyens d'autres États membres.

Union douanière

Concernant l'Union douanière et le Marché commun, conformément au programme prévu dans le Plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2050 (RISDP 2020-2050), João Lourenço a assuré que la SADC s'oriente vers l'élimination des droits de douane imputables à 85% du des produits .

Cette situation, a-t-il poursuivi, signifie que la région enregistre actuellement les taux de commerce intra-régional les plus élevés d'Afrique, représentant 23% du commerce total avec le reste du monde, ce qui démontre que la Communauté fait des progrès significatifs en termes de mise en oeuvre de la Zone du libre-échange ZCL et de matérialisation de l'objectif ultime de l'intégration commerciale.

Le Président de la SADC a souligné que ce processus est facilité par l'augmentation de la construction d'infrastructures régionales, telles que les transports, l'électricité, les technologies de l'information et de la communication et autres, qui sont alignées sur la Stratégie et la Feuille de route pour l'industrialisation de la SADC 2015-2063 et sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Dans cette perspective, il a informé le sommet que la SADC soutient les États membres dans l'amélioration de la compétitivité industrielle, à travers la mise en oeuvre de chaînes de valeur régionales dans les secteurs minier, agricole et pharmaceutique, en vue de stimuler l'intégration productive.

"En plus des aspects déjà mentionnés, essentiels à l'intégration des marchés, il est important que nous prenions également en compte la nécessité de créer un environnement macroéconomique stable, qui est un facteur qui contribue à rendre viable l'intégration régionale dans son ensemble", a-t-il dit.

Par conséquent, selon le Président, la région se concentre sur le renforcement du secteur financier, ce qui comprend la création d'un système régional fonctionnel de paiements aux frontières, la création de la Bourse régionale, le renforcement de l'inclusion financière, l'harmonisation des cadres réglementaires pour une supervision bancaire efficace et l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires.

Valoriser le genre

João Lourenço a déclaré que pour la SADC, l'intégration doit également être considérée sous l'angle du genre et du développement de la jeunesse.

À cet effet, comme l'a souligné le Président de la République, l'organisation s'efforce d'accélérer la mise en oeuvre des domaines prioritaires du Protocole de la SADC sur le genre et le développement de la jeunesse.

De cette manière, il promeut activement la participation des femmes au leadership, à l'économie et aux processus de paix et de sécurité.

Développement du capital humain

Il a ajouté qu'en plus de cela et compte tenu de l'importance mondiale du capital humain dans l'ensemble du processus de développement régional, il travaille à l'achèvement du cadre régional de qualifications qui harmonisera les systèmes d'éducation et de formation de la région, dans la mise en place de l'Université de Transformation de la SADC et l'harmonisation de la collecte de données sur l'éducation et le travail.

Sous la devise « Éduquer et autonomiser l'Afrique pour le 21e siècle », les principaux objectifs de la réunion sont de promouvoir une division claire du travail et une collaboration efficace entre l'UA, les communautés économiques, les mécanismes régionaux et les États membres de l'organisation continentale, afin d'être aligné sur le principe de subsidiarité, de complémentarité et d'avantage comparatif.