Angola: José Capouca remporte le circuit fermé en moto

Caála (Angola) — En totalisant 50 points, le pilote José Capouca, de l'équipe Constroia de la province de Huila, a remporté, ce dimanche, le "Trophée Caála 54 Ans", dans la catégorie FZ 125 centimètres cubes, disputé sur circuit fermé.

Aux places immédiates du podium (deuxième et troisième places) se trouvaient Bernardo António et Lucas Maltezes, des équipes TAM Cuando Cubando et Constroia da Huíla, avec respectivement 40 et 36 points.

La catégorie DT 50 centimètres cubes a été remportée par Victor André, de Sem Limites de Benguela, avec 50 points, suivi par les pilotes Patrik Cratos (de Telmo Team de Benguela et Adelino Marcos (de Red Bull de Huambo) qui ont totalisé respectivement 38 et 36points.

Le « Trophée Caála 54 ans », promu par l'Association des Sports Automobiles de la province de Huambo, en collaboration avec l'Administration de la municipalité de Caála, a été disputé par 38 pilotes des provinces de Benguela, Bié, Cuando Cubango, Huambo et Huíla, qui a parcouru deux manches, avec 12 boucles/chacune.

A l'occasion, le président de l'Association des Sports Automobiles de la province de Huambo, Armando Guedes, a déclaré que la course s'était déroulée sans surprise. Il a salué la disponibilité des pilotes et la présence massive de la population à l'événement, qui s'est déroulé à l'intérieur de la ville de Caála et sans aucun incident. Il a souligné le manque de sponsoring et de pistes appropriées comme l'un des principaux obstacles à cette activité sportive dans la province de Huambo.

Pour sa part, l'administrateur de la municipalité de Caála, Rúben Etome, a souligné l'importance du sport automobile pour l'amélioration de la santé physique et mentale des personnes. L'événement a eu lieu dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire depuis que l'ancien village de Caála, dans les couloirs occidentaux de la province de Huambo, est devenu une ville, le 15 juillet 1970.