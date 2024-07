Angola: FILDA 2024 s'ouvre mardi avec un focus sur la sécurité alimentaire

Luanda — La 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024) s'ouvre ce mardi (23), dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), sous le thème "Sécurité alimentaire et partenariat international: le binôme de la diversification économique".

Cette édition accordera une attention particulière à l'agriculture familiale, une activité qui contribue à environ 90% de la production agricole angolaise. L'événement, qui se déroulera jusqu'au 28 de ce mois, sera également marqué par la présence du Premier ministre portugais, Luís Monténégro, qui visite cette semaine l'Angola pour renforcer les relations économiques, politiques et culturelles entre les deux pays.

Le forum, co-organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le groupe Eventos Arena, a confirmé à ce jour la présence de plus de 10 pays et, en termes de nombre d'exposants, il devrait dépasser les 1 300 participants de l'édition précédente.

Entrée

Pour accéder à la foire, dans cette édition, le paquet normal coûte quatre mille kwanzas, tandis que l'express coûte cinq mille kwanzas, des billets qui permettent d'entrer à la FILDA pour une seule journée, selon l'organisation.

Concernant le stationnement des véhicules, chaque entrée coûte deux mille kwanzas. La Foire Internationale de Luanda est la plus grande vitrine pour la promotion nationale, la réalisation des affaires et la création d'emploi, avec une empreinte dans la promotion de la diversification de l'économie, servant d'opportunité pour consolider les présences établies sur le marché et renforcer les relations commerciales. Sa participation dans la Zone Economique Spéciale (ZEE) représente une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.

Catégories à attribuer

L'événement sert également à reconnaître et à récompenser publiquement les entreprises et entités qui se démarquent dans diverses catégories. Le prix est décerné en fonction de la qualité de l'exposition, de l'attractivité du stand, de l'innovation et de l'application des nouvelles technologies, ainsi que de la richesse du contenu, graphique ou audiovisuel.

Les critères incluent également l'harmonie dans l'utilisation de la marque de l'exposant dans les différents éléments (constructifs, décoratifs, promotionnels, graphiques et uniformes), le matériel promotionnel disponible et un service proactif.

En principe, tous les exposants sont automatiquement nominés pour chaque catégorie, le résultat du vote étant connu à la fin de la manifestation. Dans cette édition, les gagnants recevront des trophées et des diplômes personnalisés.

Parmi les catégories à récompenser, se distinguent « Meilleure participation des entités et entreprises publiques », « Services d'utilité publique », « Commerce et services », « Alimentation et boissons » et « Construction civile et travaux publics ».

Font également partie des catégories de meilleure participation « International », « Assurances », « Banques et services financiers », « Agriculture et pêche », « Cosmétique et santé », « Énergie et eau », « Transport et logistique », « Machines et équipements » et « Industrie et production nationale».

De plus, les exposants s'affronteront dans les catégories Télécommunications et technologies de l'information et communication sociale, Pétrole et gaz, Produits innovants, Meilleure activation de marque et meilleure couverture médiatique.

Historique

La création de la FILDA a eu lieu dans les années 1960, avec la 1ère édition organisée par l'Association Industrielle d'Angola (AIA). La création de cette vitrine est le résultat d'un gigantesque processus de transformation industrielle en cours à l'époque, avec la nécessité de montrer au monde le développement économique et commercial de l'Angola.

En 1963, toujours sous administration coloniale, l'événement a eu lieu dans ce qui s'appelait alors Foire Industrielle de Luanda, une installation abandonnée et vandalisée depuis 2015, dans la municipalité de Cazenga, à Luanda.

À l'époque, la foire s'appelait « Expo Angola », devenant l'actuelle Foire Internationale de Luanda, des années plus tard, avec une nouvelle approche dynamique. Organisée par plusieurs entités de gestion jusqu'en 2015, la foire est passée, après une interruption d'un an, à la gestion directe du Gouvernement de l'Angola, notamment par le Ministère de l'Économie et du Plan, avec la production et la promotion d'Eventos Arena, qui a introduit un nouvelle dynamique et modernité.

Avec la disparition du Ministère de l'Économie, la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024) est organisée par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec Eventos Arena.