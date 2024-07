Congo-Brazzaville: Examen d'État - Les premiers résultats sont attendus le 24 juillet

Les premiers résultats de la 58e session ordinaire de l'Examen d'Etat vont être publiés le 24 juillet, a assuré l'inspecteur général de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Jacques Odia, au cours d'un entretien le 19 juillet.

Parlant du respect du chronogramme du processus de correction après l'organisation des épreuves en juin dernier, Jacques Odia a été formel. « Toutes les opérations de correction, de contrôle des documents traités vont bon train, nous sommes dans le bon, et je suis heureux de vous annoncer qu'incessamment les résultats seront publiés. Le chronogramme sera respecté, nous avions annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain, et nous allons publier dans ce délai-là », a-t-il déclaré.

L'organisation de la session de l'Examen d'Etat, soulignons-le, s'est étendue jusque dans des zones difficiles comme dans l'Est du pays meurtri par la guerre d'agression, et d'autres coins en proie à des violences communautaires. L'inspecteur général a affirmé que des dispositions ont été prises par rapport à cette situation, et tous les malles d'items ont été acheminées à Kinshasa. « Je suis également heureux de vous annoncer que toutes les malles d'items sont déjà à Kinshasa, même celles des zones difficiles ou à conflits armés ou communautaires, tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien, il n'y a pas de danger de ce côté-là, nous allons publier au moment opportun et le traitement se fait sans problème », a-t-il dit.

Jacques Odia a évoqué le rôle ultime du jury de délibération avant la publication des résultats. « Personnellement, je ne peux pas dire que c'est à telle date précise que les premiers résultats de l'Examen d'Etat seront publiés, parce que cela dépend du jury de délibération, l'organisation est là, réglementée et légale. C'est à l'issue de la session de délibération que nous pouvons publier les résultats. Heureusement d'ailleurs, c'est le même jour. Si le conseil de délibération se réunit un lundi, un mardi ou le dimanche prochain, et le soir même, on peut déjà commecner avec la publication des résultats. Donc, nous attendons la séance de délibération», a-t-il précisé.

Pour conclure, il a donné une date exacte de la tenue du Conseil de délibération par toutes les parties participantes au jury. « Nous projetons pour le mercredi 24 juillet. Au moment où je parle, tout est prêt, nous pouvons même annoncer les tendances, mais ce serait imprudent de notre part. Le conseil de délibération est programmé pour le mercredi prochain, selon les derniers réglages de tous côtés, car il ne s'agit pas de l'inspection générale comme telle, d'autres structures participent à la séance de délibération, il faut donc harmoniser les agendas. Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice, vous avez le cabinet de la ministre, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale, les coordonnateurs des écoles conventionnées, les présidents des comités des parents, etc. Tout le monde est appelé à cet exercice pour raison de transparence, de fiabilité, de crédibilité. Tout est fin prêt pour le début de la publication des résultats, il ne manque que l'aval du Conseil de délibération. Je confirme et je crois que le ciel ne tombera pas, nous allons publier le mercredi ».

Pour rappel, 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, dont 18,5% de filles, avaient pris part aux épreuves de l'Examen d'État et du Jury jational du cycle cCourt. Ils ont été répartis sur 2 960 centres. Les étapes du processus de correction jusqu'à la publication sont respectées, au regard du chronogramme des opérations. Il s'agit notamment de la réception des malles d'items, du dépouillement, du scannage et du contrôle des copies scannées, du contrôle des résultats avant publication. L'organisateur va procéder à l'élaboration du palmarès et de la production du rapport final de la 58e session ordinaire de l'Examen d'État.