Tunisie: Centre de Promotion des Exportations - Evénement international dédié à la promotion de l'huile d'olive tunisienne

Un événement promotionnel dédié à l'huile d'olive tunisienne se tiendra du 26 au 28 septembre 2024 à Mascate-capitale omanaise, à l'initiative de l'ambassade de Tunisie à Mascate, et en partenariat avec le Centre de promotion des exportations (Cepex),

Cet événement comprendra une exposition de l'huile d'olive dans l'un des plus importants centres commerciaux de la capitale omanaise, ainsi que des rencontres professionnelles entre les exportateurs tunisiens d'huile d'olive et des acheteurs et importateurs potentiels omanais.

«Une initiative qui vise à renforcer la visibilité de l'huile d'olive tunisienne sur le marché omanais et à ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires pour les exportateurs tunisiens de l'huile d'olive», a fait savoir le Cepex.

Les entreprises tunisiennes souhaitant y participer peuvent adresser le formulaire au plus tard le mercredi 2 août 2024. Le Cepex assurera l'envoi des échantillons au profit des entreprises participant à cet événement. Les échantillons doivent lui être remis avant le 5 septembre 2024.

Les recettes de la Tunisie provenant de l'huile d'olive ont augmenté, à fin juin 2024 (saison 2023-2024), de près de 80%, pour atteindre 4,3 milliards de dinars, selon l'Office national de l'huile (ONH). Le pays a exporté, depuis le lancement de la saison (1er novembre 2023), près de 165 mille 205 tonnes d'huile d'olive, dont 20 mille 392 tonnes conditionnées, d'une valeur de 590 millions de dinars (MD).