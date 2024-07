Noël Tshiani Muadiamvita, Professeur des universités et Acteur politique congolais, a reçu, vendredi dernier, la Médaille d'or du mérite des Arts, Sciences et Lettres, pour ses prouesses scientifiques en RD. Congo. Le Chancelier des Ordres nationaux, André Matutezulwa, l'a officiellement décoré lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à la Chancellerie, dans la commune de la Gombe. Deux officiers supérieurs de l'armée ont, par la même occasion, été décorés. Il s'agit du Colonel Jim Mutekete et du Lieutenant-Colonel Tshala Kalambayi. Ils ont reçu, l'un après l'autre, la Croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze, pour leur vaillance démontrée lors de la tentative du coup d'Etat de mai dernier à Kinshasa. Feu Martin Ekanda, le Fondateur de l'Isipa, a été, lui aussi, décoré à titre posthume comme Commandeur de l'Ordre des Héros nationaux Kabila-Lumumba, pour ses nombreuses initiatives accomplies dans le domaine de l'informatique en RD. Congo.

Le Professeur Nöel Tshiani est parvenu à accéder à cette récompense nationale à la faveur d'une Ordonnance du Président Tshisekedi signée le 17 juillet 2024. Cette consécration est un encouragement explicite et une marque d'honneur du Chef de l'Etat qui, manifestement, a voulu pousser ce spécialiste en économie monétaire à mettre davantage son savoir et son expertise au service de la Nation. Le Géniteur du Plan Marshall, qui était accompagné de sa charmante épouse et de ses beaux enfants, a, au terme de la cérémonie de décoration, exprimé sa gratitude envers la Chancellerie des Ordres nationaux et a encouragé les scientifiques à toujours promouvoir des occupations instructives pour contribuer à l'avènement d'un Congo plus fort et prospère. Il est, en effet, convaincu que la Science, à tout point de vue, peut apporter beaucoup pour ce grand et beau pays. Ce n'est pas tout. Il a plaidé aussi pour le vote de sa proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale dès l'entame de la session parlementaire prochaine, pour permettre de barrer la route aux infiltration en RDC.

Né en 1957, Nöel Tshiani Muadiamvita dispose d'un parcours scientifique et professionnel exemplaire. C'est un éternel assoiffé du vrai savoir. Candidat à la Présidentielle de 2023, il est sans doute l'une des rares personnalités du pays à avoir fait des études sérieuses. Il est passé par plusieurs grandes universités à l'échelle mondiale. Il a été formé notamment à l'Université de Liège en Belgique, à l'Université de Grenoble en France, à l'Institut Supérieur de Gestion à Paris, à Adelphi University aux États Unis d'Amérique et à l'Université de Paris IX Dauphine en France. Le Professeur Tshiani est détenteur d'un doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banques et finances. Il a marqué les esprits ces dernières années pour avoir initié une proposition de loi qui préconise le verrouillage systématique de l'accès aux postes importants touchant à la souveraineté de la RD. Congo. Tout récemment, Nöel Tshiani a été préoccupé par la détérioration du tissu économique du pays. Ce qui l'a amené à produire des stratégies et mesures pouvant permettre de redonner de la force à la monnaie nationale pour limiter sa dépréciation sur le marché. Dans ses différents ouvrages, il aborde en long et en large toutes les pistes dont il détient, lui seul, le secret pour une économie plus résiliente en République démocratique du Congo.

Discours final de réception de la médaille de mérite civique à la Chancellerie des Ordres Nationaux

Vendredi le 19 Juillet 2024

Mon Général le Chancelier des ordres nationaux,

Au nom de tous les Lauréats ici présents, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole aujourd'hui, honoré de cette reconnaissance solennelle qui revêt un sens tout à fait particulier. Recevoir la médaille d'or de Mérite Civique est un privilège inestimable. Nous sommes reconnaissants de pouvoir partager cet instant significatif avec vous tous.

Merci à chacun de vous d'être à nos côtés en cette occasion mémorable.

Mes Très Chers Compatriotes,

En acceptant cette médaille d'or ce jour, ma première pensée va à mes parents qui m'ont élevé et scolarisé dans une famille modeste, et aussi à mon pays, à qui je dédie cette distinction. Certes, certains en ces lieux se demanderont mais pourquoi à son pays ?

En effet, après avoir terminé mes études secondaires au Collège Saint Georges à Ngandajika, l'Etat Congolais m'avait octroyé une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. Cette bourse m'a permis d'étudier dans les meilleures universités de la planète comme à l'Université de Liège en Belgique, à l'Université de Grenoble en France, à l'Institut Supérieur de Gestion à Paris, à Adelphi University à New York aux États Unis d'Amérique et à l'Université de Paris IX Dauphine en France jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banques et finances. Mon passage à Harvard University Graduate Business School aux États Unis d'Amérique dans un programme financé par une institution internationale, n'avait fait qu'ouvrir davantage une porte déjà ouverte par le gouvernement de la RDC. Je dois donc tout à mon pays et au peuple congolais qui ont eu le mérite de me faire étudier pour devenir ce que je suis aujourd'hui.

Mon Général le Chancelier des Ordres Nationaux,

Je tiens également à partager cet honneur avec les piliers les plus précieux de ma vie : ma Très chère épouse, Naomie en compagnie de notre famille. Leur présence donne un sens profond à mon engagement et à mes actions. C'est grâce à leur amour inconditionnel et leur soutien indéfectible que je me tiens devant vous aujourd'hui contre vents et marées.

Mes Chers Compatriotes,

Animé par l'esprit patriotique, j'ai sacrifié ma vie au bénéfice de mon pays en mettant mon expertise au sein des institutions internationales au profit des citoyens du monde entier, y compris les pays africains et en particulier la République Démocratique du Congo. Me sentant redevable à mon pays qui m'avait tout donné, et ayant perçu le risque d'infiltration de notre nation, j'ai pris l'initiative de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. La proposition de Loi Tshiani de père et de mère.