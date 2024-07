Congo-Kinshasa: Compétences des jeunes pour le développement - Agir Ensemble prône le leadership éclairé pour l'émergence

En marge de la journée internationale des compétences des jeunes, l'Honorable Yannick Lukusa Muyambala, Président National d'Agir Ensemble, parti politique membre du regroupement A Nous de Bâtir le Congo (ANB), a défini 3 rôles et 6 compétences nécessaires requises pour la jeunesse congolaise pour être un acteur majeur du développement de la Rdc. C'était lors d'une conférence organisée samedi 20 juillet 2024, et placée sous le thème : " Rôle et devoir de la jeunesse face aux défis actuels du développement et de la sécurité en RDC".

Partant de sa vision et de son projet politique d'apporter la réelle émergence, Agir Ensemble se veut être un élément détonateur de la 4ème révolution politique en RDC. Selon cette famille politique, la RD Congo a, au cours de son histoire, connu trois importantes révolutions, avec l'indépendance comme première révolution, menée, entre autres, par Patrice-Emery Lumumba et Joseph Kasa-Vubu ; la révolution culturelle à travers le recours à l'authenticité prôné par Joseph Mobutu ; et enfin, la révolution du multipartisme et des élections, par la lutte menée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Laurent-Désiré Kabila.

Pour arriver à cette fin, Yannick Lukusa a appelé les jeunes, qui sont des leaders émergents, de mener un combat noble, afin qu'ils soient immortalisés. "Nous sommes en train de mener la quatrième révolution. C'est-à-dire, chaque leader ici présent, n'a qu'une seule chose en tête, c'est de travailler pour son immortalité, qui va découler de son combat politique", a affirmé le président national d'Agir Ensemble, tout en appelant les membres et cadres dudit parti, à travailler réellement pour l'émergence, en vue de faire de cette révolution prônée, une réalité.

"Dans le cadre de cette quatrième révolution, dénommée révolution de la réelle émergence, nous avons entrepris plusieurs formes de travail...Le premier grand travail effectué, c'est le cahier des charges adressé à la Première Ministre Judith Suminwa ainsi qu'aux 26 gouverneurs nouvellement élus. Ledit cahier présenté officiellement le 8 juin dernier, comprend 47 piliers sur lesquels la cheffe du gouvernement et les administrateurs urbains doivent s'atteler dans leur politique de gestion", a-t-il rajouté et en précisant que toujours dans le cadre de la recherche de l'émergence, une autre activité était entreprise le 30 juin dernier, "Independance day celebration", à l'occasion des 64 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale du pays.

En outre, il a insisté sur les trois rôles que doit jouer la jeunesse afin que la réelle émergence conduise à la 4ème révolution : le devoir de prendre très au sérieux sa formation et son éducation : en tant que clés du développement, les jeunes ont le devoir de s'engager dans l'apprentissage et de poursuivre leurs études pour acquérir les compétences nécessaires devant conduire à la croissance économique de notre pays ; s'engager dans la culture de l'emploi et de l'initiative : les jeunes doivent créer un écosystème de travail dans tous les secteurs de la vie nationale, leur permettant d'avoir des revenus et également apporter le progrès dans leurs communautés respectives et se mettre dans la productivité en petite ou en grande échelle, ainsi que la création des entreprises ; devoir du patriotisme et de l'engagement civique : les jeunes ont un rôle à jouer dans la promotion de la démocratie, de droits de l'Homme et de la bonne gouvernance. Ils doivent s'engager dans la vie politique et contribuer dans la constitution des institutions solides. La paix, l'harmonie, l'unité territoriale et la cohésion nationale sont des priorités sacrées dérivées du patriotisme.

En plus de ces rôles, 6 compétences s'avèrent indispensables dans cette quête de l'émergence : la compétence Innovation et technologie ; la compétence en Sécurité et Renseignement ; la compétence en Education et Sciences ; compétences en Formation Technique et Entrepreneuriat, la compétence en Leadership et en Prise de Décision ; la compétence en Communication, Stratégie et en plaidoyer.