Congo-Kinshasa: Me Célestin Tunda ya Kasende/Mgr Félicien Ntambue Kasembe - Une double fête organisée à Kinshasa !

C'est ici, à Kinshasa, Capitale de la RD. Congo, plus précisément, dans l'espace à ciel ouvert situé dans l'enceinte de l'Institut Professionnel de la Gombe, le long de l'avenue Prince de Liège, en face du Camp Kokolo, non loin de l'ISIPA, que Me Célestin Tunda ya Kasende, Avocat de grand gabarit, Acteur politique patenté et Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice honoraire, a fêté ses 70 ans d'existence sur cette terre des communs des mortels. Tandis que Mgr Félicien Ntambue Kasembe, devenu Archevêque de Kananga, au Kasaï Central et qui, en même temps, est désigné Administrateur Apostolique du Diocèse de Kabinda, à la Lomami, a été accueilli par une salve d'applaudissements de la part de l'ensemble des convives, venus de tous les coins, pour célébrer son ascension fulgurante en termes des responsabilités immenses en l'espace de peu temps, depuis qu'il était désigné Evêque, il y a seulement quelques années, lui confiées par Sa Sainteté, le Pape François, du haut de son siège de Vatican, à Rome.

Unis par le sort, l'effort et le destin

Là où deux, trois ou quatre fidèles se réunissent, je suis au milieu d'eux, s'écriait le Seigneur Jésus-Christ, le Ressuscité du troisième jour. Me Célestin Tunda ya Kasende et Félicien Ntambue Kasembe l'ont si bien compris, en se mettant ensemble ce dimanche 21 juillet 2024, à Kinshasa, pour rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour toutes les merveilles engrangées dans leurs vies respectives. Des invités issus de toutes les strates de société congolaise en ont été, du reste, des témoins oculaires.

L'un et l'autre, visiblement, unis par le sort, l'effort et le destin, et profondément attachés à l'amour du prochain, ont passé du temps, toute leur vie durant, au service de la nation congolaise. Si l'un compte aujourd'hui, de nombreux disciples aussi bien dans sa carrière politique, professorale et au Barreau de Kinshasa, y compris plusieurs enfants, petits-enfants et, même, des arrières-petits enfants, le second, par contre, charrie un long parcours jalonné de multiples oeuvres d'esprit servant des bréviaires aux nombreux fidèles, chercheurs ainsi qu'à tous ceux qui ont la passion altruiste.

Yves Tunda, modérateur du jour, ne croyait pas si bien dire lorsqu'en circonscrivant le cadre de l'organisation de cette double fête, il est revenu, de manière singulière, sur les traits caractéristiques de chacun des deux personnages devenus, au fil des années, des sources intarissables d'inspiration aux vertus iconoclastes.

Ainsi que l'on pouvait s'en rendre compte, cette double fête, ponctuée des cantiques et autres chansons de la Chorale de la Maison Diocésaine de Kabinda et de l'Orchestre de l'artiste talentueux Paul Bakenda, s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de joie, à la grande satisfaction de ces deux personnalités à l'honneur.

D'ailleurs, même les tout petits enfants, dans leurs différents mots de circonstance, outre celui d'une des ses filles, ont souhaité longue vie à Me Célestin Tunda ya Kasende, ainsi qu'une carrière riche, pleine et couronnée d'éclatants succès à l'Archevêque Félicien Ntambue Kasembe.