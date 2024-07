« La couture des âges » est l'oeuvre de Barthélemy Mwanza, Gustave Makabu et Fiston Axel ILUNGA KABASELE qui est d'ailleurs rédacteur en chef de cet ouvrage tout à fait poétique ; il est un enseignant de Français, Archiviste, poète et journaliste. Il est né le 24 Septembre 2000 à Kananga dans l'ex-Kasaï Occidental (R.D.Congo). Après ses études Primaires et Secondaires à Kamonia/Tshikapa au Complexe Scolaire Bukwa bana et Institut Maranatha (2006-2014), il poursuivit ses Humanités Littéraires à l'Institut Diku Dyetu de Kananga. (2015-2019). Il est Licencié en Lettres et Civilisation Latines, Faculté de lettres et sciences Humaines à l'Université Pédagogique de Kananga (U.P.KAN.).

Vendredi 19 juillet 2024, à 15h30' à Kananga, il a été procédé au vernissage du livre « La couture des âges » édité aux éditions Bala à l'Ottawa ville capitale du Canada, en janvier 2024. Cet ouvrage a été préfacé par le professeur José Tshisungu wa Tshisungu, Expert en littérature francophone Congolaise et auteur de plusieurs oeuvres littéraires vivant lui aussi au Canada.

Ce présent livre a pour but de dénoncer les fléaux qui gangrènent la société et ainsi rectifier le monde en vue de changer positivement les choses, de bâtir un pays plus beau qu'avant, comme le souligne notre l'hymne national et s'adapter aussi à la nouvelle poésie pour quiconque écrire les poèmes aujourd'hui au style innovateur.

A enrichi professeur José Tshisungu wa Tshisungu dans cet extrait de sa préface : « On lira avec intérêt le poème « Kananga plein d'insolites », qui semble porteur d'une connotation mythologique concernant les évènements anormaux, souvent violents, dont la ville natale des poètes détient le secret... Nous saluons cette oeuvre de l'esprit qui ressemble à un jardin secret où les idées fleurissent sans cesse comme des pétales délicats. Elle éveille les sens et nous entoure de ses vibrations. Les mots des poètes sont des couleurs qui s'entremêlent comme un arc-en-ciel dans la voûte céleste. Les vers nous transportent dans un autre âge. »

Présent à cette activité culturelle, le professeur Pierre Mazarin Mfwamba Katende se dit satisfait des efforts qu'ont conjugués les auteurs pour la réalisation de ce monument littéraire : » ces poètes ont commencé par déclamer les poèmes des autres et aujourd'hui ils ont rendu l'ouvrage public que j'ai lu le manuscrit c'est une satisfaction pour moi de participer à cette séance consacrée au vernissage d'un nouveau né dans le monde littéraire ».

C'est la Division provinciale de l'Institut National des Archives du Congo « INACO » en sigle/KASAÏ CENTRAL à Kananga, qui a servi de cadre à cet échange. Il sied de signaler que, dans un futur proche apparaîtra aussi « Maalu manen'acidi mu Kasayi », un recueil des poèmes de Fiston Axel ILUNGA KABASELE, en « Ciluba » l'une des langues nationales de la République Démocratique du Congo.