Afrique Centrale: Processus du développement de la RDC , Kagame - Un bouc émissaire pour la plupart des politiciens congolais !

Nous vivons une période très cruciale où tous les Congolais conscients sont obligés de réfléchir profondément et initier des projets durables pour la résurrection de l'homme congolais et du Congo, en général.

C'est déjà une pathologie en RDC de jeter à Kagame toute nos responsabilités comme quoi, il est la cause de tous les maux en RDC, sans prendre l'initiative d'être vraiment patriote vis à vis des anti valeurs chroniques dans notre société et des criminalités financières dont la classe politique est en majorité auteure depuis la période de Mobutu, en passant par LDK, JKK jusqu'à l'actuel président du pays.

Cependant, plusieurs causes du sous-développement social, économique et politique de la RDC ne sont pas forcément l'Occident ou un Président des pays étrangers. Nous avons jugé utile d'écrire ce texte critique pour interpeller la conscience des congolais et congolaise, et nous rappeler que le vrai changement d'une société est d'abord endogène.

Techniquement, les menaces (extérieures) s'appuient toujours aux faiblesses (endogènes) et non le contraire. D'où, les vrais blocages économiques, sécuritaires, politiques et sociaux de la RDC doivent être cherchés dans le système de gouvernance congolais, dans le système sécuritaire congolais, dans l'administration publique congolaise, dans le système politique congolais et dans la mentalité congolaise.

C'est logique, si aujourd'hui il y a plusieurs groupes armés étrangers c'est parce que nous avons plusieurs groupes armés locaux et nationaux. Si aujourd'hui en RDC, il y a des rebelles étrangers qui quittent le Rwanda et l'Ouganda et d'autres pays pour faire la guerre en RDC et piller les ressources naturelles, c'est parce que nous avons des rebelles intérieurs qui font la même chose en défaveur de la RDC.

De tout ce qui précède, Il est à souligner que le vrai ennemi de la RDC n'est pas au Rwanda, en Ouganda, en France, en Belgique ou en Amérique. Il est dans nous et il est avec nous au quotidien. Celui qui tue un peuple est avec ce peuple, alors pour sauver ce peuple nous devons être proches de ce peuple. Malheureusement la gouvernance congolaise est loin de cette approche depuis les décennies. Le changement c'est d'abord une question individuelle et collective, comme disait Mahatma Gandhi « devient le changement que tu veux voir dans le monde ».

Le paradoxe est que : Le gouvernement veut que le Congo RDC soit développé sur le plan industriel, social et économique, malheureusement plusieurs membres du gouvernement sont toujours dans les dépassements budgétaires, dans la mauvaise gouvernance financière, sécuritaire, économique et sociale.

Fort malheureusement, la justice congolaise est en vacance vis à vis de ces criminalités financières et sociales depuis 30 ans. Depuis trois décennies en RDC, le constat est que le détournement de fonds publics est devenu pour la plupart des dirigeants un mode de gestion par excellence, voilà pourquoi le gouvernement est plein des prédateurs, anciens seigneurs de guerre et criminels financiers à chaque mandat. À qui la faute ? où c'est Kagame encore ?

Posons-nous des questions pertinentes pour des réponses alternatives :

Qui donne la force aux rebelles de résister pendant plus de 2 ans au Nord-Kivu ?

Qui avait détourné ces millions des dollars pour le projet de 100 jours ?

Qui a détourné le Macro financement pour le projet de Bukangalonzo ?

Qui a détourné les financements de tous ces Macro projets à l'Est et à l'ouest de la RDC, au centre, au Nord et au Sud de la RDC ? Pendant 18 ans de JKk ?

Qui fait à ce que notre système éducatif, culturel et universitaire reste malade et misérable ?

Qui facilite les trafics des minerais et ressources forestières au Nord et au Sud Kivu, en Ituri et dans le grand Katanga vers les pays étrangers depuis l'époque de l'AFDL à nos jours ?

Qui paupérise les institutions sociales, sanitaires et culturelles en RDC ?

Qui a assassine Mamadou Ndala, Chérubin Okende, Armand Ntungulu, Floribert Chebeya et plusieurs congolais patriotes et défenseurs de droits humains ? Ou c'est toujours le Kagame du Rwanda ?

Qui a refusé de construire les routes des désertes agricoles dans les milieux ruraux en RDC ?

Qui a refusé d'urbaniser les nouvelles villes en RDC ?

Qui est à la base du chômage exagéré des jeunes dans toutes les provinces de la RDC ?

Qui a refusé de construire des écoles, des stades et des universités modernes dans les provinces de la RDC ? Où encore c'est Kagame ?

Qui a refusé aux congolais de s'organiser pour avoir des entreprises minières, agricoles, économiques et environnementales pour booster le développement socioéconomique de la RDC ?

Chers congolais, le vrai Kagame n'est pas au Rwanda ni à Kigali, il est dans nos bureaux climatisés à Kinshasa, il est dans l'Assemblée Nationale, il est dans nos Assemblées Provinciales en RDC.

Oui, Kagame est dans la direction générale de la plupart de nos institutions publiques en RDC.

Nous devons aujourd'hui et maintenant être rigoureux et patriote vis à vis de nous-mêmes et de nos dirigeants, nous devons travailler à tous les niveaux pour construire un leadership concret, créatif et éthique dans nos institutions publiques, politiques et non gouvernementales, pour donner à la RDC la place qu'il faut dans le concert des nations et faire de la RDC, un pays du bonheur citoyen.

Mapenzi Manyebwa

Ecrivain, enseignant et expert en projets.