Lors de la prise des fonctions dans la Province du Tanganyika, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kalemie, M. Tapale N'gholombia Charles Benjamin, dans son discours de renouvellement de son serment statuaire prononcé au cours de la cérémonie dans la salle de plénières de l'Assemblée Provinciale du Tanganyika, en date du 7 octobre 2023, avait déclaré : « ... La justice élève une nation, mais, il ne s'agit pas de n'importe quelle justice. Il s'agit bien entendu de celle dépouillée de toutes les antivaleurs ». Et de poursuivre : «un officier de la Police Judiciaire (OPJ) n'est pas celui qui le veut mais, celui que la loi désigne».

Par ailleurs, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kalemie (TGI) avait promis d'organiser en Province durant son mandat au Tanganyika, la Police Judiciaire à compétence générale comme celle à compétence restreinte.

Ayant fait son constat durant le neuf mois de sa prestation à la tête du Parquet de Grande Instance de Kalemie (PGI), M. Tapale N'gholombia Charles Benjamin, a constaté qu'il y a un sérieux problème de l'information et de la formation des Officiers de la Police Judiciaire (OPJ).

Et après l'examen minutieux des dossiers lui soumis des Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) à compétence générale et aussi ceux à compétence restreinte, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kalemie a décidé de lever l'option en vue de les former pour leur prestation de serment.

Chose due, chose faite. Ce lundi dernier 15 Juillet 2024, le Procureur de la République, Monsieur Charles Benjamin Tapale N'gholombia a présidé la cérémonie de prestation de serment de 20 Inspecteurs et Contrôleurs dont 3 femmes, de la Direction Provinciale de l'Inspection du Travail de Tanganyika au cours d'une cérémonie organisée par le Parquet de Grande Instance de Kalemie dans l'espace de IVONNE HOTEL dans la commune de la Lukuga, Ville de Kalemie et ce, en présence du Secrétaire Divisionnaire du Parquet de Grande Instance de Kalemie, M. Ilomba Kasimu, témoin oculaire de l'évènement et du Directeur Provincial de l'Inspection du Travail, M. Crispin Sango Maliyanguvu. Ce dernier a été le premier a prêté serment. Et le Procureur de la République a pris acte de prestation de serment de tous les 20 assermentés. Cette cérémonie a été précédée par celle de la Cour d'Appel du Tanganyika.