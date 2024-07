La salle des actes du Rectorat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité avant-hier, samedi 20 juillet, l'organisation de la troisième édition de la journée de l'insertion des étudiants de Master2 et de la Licence3 du département des Langues Étrangères Appliquées (LEA). Placée sous le thème « LEA à l'ère de l'intelligence artificielle, quel dialogue possible ? », cette traditionnelle journée de l'insertion a réuni des membres du Réseau des Alumni de LEA et leurs partenaires dans le but de faciliter l'insertion à leurs diplômés.

Créé en 1990 à la suite de l'ouverture de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le département de Langues Étrangères Appliquées (LEA) s'est inscrit depuis longtemps dans une logique d'appui et d'accompagnement de ses jeunes diplômés dans leur insertion en milieu professionnel.

« Nous sommes venus avec les anciens du département de LEA et nos partenaires pour apporter de l'aide à nos étudiants. De l'aide dans le sens qu'au-delà de la formation que nous donnons à nos étudiants, nous essayons autant que possible de les accompagner dans leur insertion dans le monde professionnel suivant les besoins de l'université et c'est notre rôle de les aider après leur formation », a rappelé Mme Ndiaye Yaye Fatou Fall, cheffe du département de LEA. Abordant sur le thème qui porte sur « LEA à l'ère de l'intelligence artificielle, quel dialogue possible ? », elle estime qu'il y a bel et bien un dialogue possible et que ce thème les interpelle.

« Quand on parle d'apprentissage de langues nous parlons forcément d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines comme la traduction, l'interprétariat et le travail pour les entreprises », a-t-elle ajouté. Depuis longtemps, l'insertion des étudiants de LEA est facilitée par le Réseau des Alumni de LEA (REAL) qui regroupe 211 membres tous des anciens étudiants du département de LEA devenus aujourd'hui des professionnels très engagés dans l'accompagnement de leurs cadets en formation.

La Présidente de ce réseau Ndeye Oulimata Ndiaye, qui a pris part à la cérémonie, a réaffirmé leur volonté d'accompagner leurs jeunes frères et soeurs en formation au département de LEA. « Nous essayons de leur apporter une certaine formation complémentaire qui leur permettrait de pouvoir se préparer à l'insertion en entreprise », a-t-elle fait savoir. En prélude à cette journée d'insertion, deux Masterclass ont été organisées et avaient pour thème « l'entretien de recrutement » et « échanges sur les stratégies de recherche d'emploi ».